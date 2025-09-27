Популярни
  3. Септември (Тервел) отнесе Доростол

  • 27 сеп 2025 | 22:15
  • 1398
  • 2
Септември (Тервел) разгроми гостуващия му Доростол (Силистра) с 6:0. Срещата е от седмия кръг на Североизточната Трета лига. Селекцията на Георги Иванов-Геша можеше да бие и с двуцифрен резултат. Футболистите му набързо премахнаха интригата. Георги Георгиев откри резултата в 7-ата минута. В 12-ата пък Петър Георгиев удвои. Последваха още опасни атаки, но вратаря на Доростол Костадин Иванов се справи. В 41-ата минута обаче Кристиан Пешков направи резултата категоричен. Не беше изминал и четвърт час след почивката, когато Петър Георгиев се разписа за втори път. Влезлият като резерва Владислав Мирчев беше точен в 75-ата минута. В 89-ата пък вкара и Николай Василев.

