Септември (Тервел) разби Олимпик (Варна)

Олимпик (Варна) загуби с 0:4 от силния отбор на Септември (Тервел) в среща от Североизточна Трета лига, играна на игрище "Локомотив" край морето. След проливния дъжд от предходния ден, времето във Варна бе приятно и слънчево — перфектно за футбол. Гостите от Тервел демонстрираха по-добра организация и класа още от самото начало. Първото попадение падна в 36-ата минута, когато Петър Георгиев центрира отдясно, а Влади Мирчев — бивш играч на БАТЕ Борисов — се измъкна зад защитата и с техничен удар с глава откри резултата.

В края на първата част, в 44-ата минута, отново Георгиев бе в центъра на събитията. Той получи пас от Мирчев и от границата на наказателното поле отправи удар, който рикошира в играч на домакините и влезе в мрежата за 0:2. През второто полувреме активността на гостите продължи, като десният бек Тодор Вълканов се включваше често в атаките. В 60-ата минута Димитър Михалев излезе сам срещу Игор Кльопка, но варненският вратар се отличи с впечатляващо спасяване.

Малко след това домакините също имаха добра възможност, но Христо Ковачев реагира отлично и запази вратата си суха. В заключителната част на мача Христодар Христов реализира красив самостоятелен гол в 77-ата минута, а само минута по-късно Септември добави и четвърто попадение. С убедителната победа Септември Тервел запазва статута си на непобеден отбор в първенството, като демонстрира отлична форма и синхрон в играта. Олимпик Варна от своя страна ще трябва да търси подобрение в защита и организацията на играта си за следващите кръгове.



Пламен Трендафилов