Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гигант (Съединение)
  3. Добри Козарев: Този път ни заклаха, както трябва

Добри Козарев: Този път ни заклаха, както трябва

  • 21 окт 2025 | 17:10
  • 267
  • 0
Добри Козарев: Този път ни заклаха, както трябва

Гигант (Съединение) загуби с 2:3 гостуването си на Марица (Пловдив) в мач от поредния кръг на Югоизточната Трета лига. Гигантите поведоха с 2:0, но допуснаха обрат. Според президента на клуба Добри Козарев причината за поражението е съдийството.

„В този мач съдиите надминаха всичко, което можеше да се очаква от тях. Този път ни заклаха, както трябва! Имам само един въпрос към главния съдия Кристиян Колев – защо не зачете гола, който отбелязахме в края на мача?! Какво стане резултатът стане 3:3?! Проблем ли е… Защо страничният, който има прекрасна видимост, не реагира?

След края на мача, дори и в момента, бивши вратари, треньори и много футболни хора, включително колеги от други клубове от нашата група, продължават да ми звънят и да са шокирани от решението на съдиите това попадение да бъде отменено. Първи ми се обади Лилчо Арсов. Ако и той не разбира от футбол и вратарство… Мнението му е, че вратарят на Марица няма контрол върху топката, не я хваща трайно и голът е напълно редовен. Ситуацията са я гледали и много съдии, те също смятат, че има гол“, коментира Добри Козарев пред официалния сайт на Гигант (Съединение).

„Аз отдавна съм си казал мнението за този съдия – Кристиян Колев. През миналия сезон ни ощети срещу Саяна, даде несъществуваща дузпа за тях, след като нашият вратар скача, избива топката и при падането събаря нападателя на Саяна… Такова чудо не бях виждал“, добавя президентът на клуба.

„Явно съдиите не очакваха, че ще поведем с 2:0 и трябваше да вземат нещата в свои ръце. Така дадоха дузпата за Марица в края на първото полувреме?! За мен никаква дузпа, след като топката рикошира от земята и удря прилепналата, подчертавам – прилепналата ръка на нашия играч до тялото. Но едно е да водим с 2:0 на полувремето, друго е да даде дузпа в 46-ата минута и Марица да върне един гол преди почивката. Ситуацията става съвсем друга“, коментира още Добри Козарев.

„Браво на Марица, момчетата играха добре, сигурно са ни надиграли в определени моменти от мача. Но и ние играхме добре, за да поведем с 2:0. Разбирам, че се борят за Втора лига, но ние не заслужаваме такова отношение от страна на съдиите“, завърши шефът на клуба от Съединение.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Проведе се втората работилница за предприемачески нагласи сред юношеските национали

Проведе се втората работилница за предприемачески нагласи сред юношеските национали

  • 21 окт 2025 | 15:57
  • 365
  • 1
Цветомир Найденов се радва за Спартак и Пирин: Браво! Всичко е спасено

Цветомир Найденов се радва за Спартак и Пирин: Браво! Всичко е спасено

  • 21 окт 2025 | 15:51
  • 940
  • 0
Локомотив (Пд) пусна в продажба билетите за градското дерби

Локомотив (Пд) пусна в продажба билетите за градското дерби

  • 21 окт 2025 | 15:24
  • 599
  • 0
Босът на Локо (Сф) подкрепя Генчев и каза за Достанич: Предателство!

Босът на Локо (Сф) подкрепя Генчев и каза за Достанич: Предателство!

  • 21 окт 2025 | 15:18
  • 5749
  • 5
Две нови имена тренират с Локомотив (Пд)

Две нови имена тренират с Локомотив (Пд)

  • 21 окт 2025 | 15:15
  • 1189
  • 0
Спасени! Спартак (Вн) и Пирин (Бл) представиха нужните документи на БФС

Спасени! Спартак (Вн) и Пирин (Бл) представиха нужните документи на БФС

  • 21 окт 2025 | 15:12
  • 9669
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

  • 21 окт 2025 | 13:53
  • 28867
  • 71
Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

  • 21 окт 2025 | 15:30
  • 8203
  • 4
Спасени! Спартак (Вн) и Пирин (Бл) представиха нужните документи на БФС

Спасени! Спартак (Вн) и Пирин (Бл) представиха нужните документи на БФС

  • 21 окт 2025 | 15:12
  • 9669
  • 0
“Сините” носители на Суперкупата: Мислим за мача с Нефтохимик, не за Евро 2026 или националния

“Сините” носители на Суперкупата: Мислим за мача с Нефтохимик, не за Евро 2026 или националния

  • 21 окт 2025 | 12:43
  • 13891
  • 2
БФС определи диалога с Левски като "конструктивен", ще има нова среща

БФС определи диалога с Левски като "конструктивен", ще има нова среща

  • 21 окт 2025 | 13:07
  • 21345
  • 41
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2025 | 08:00
  • 459696
  • 16