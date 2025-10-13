Недялко Москов: Добри Козарев ме поздрави и призна, че сме ги надиграли категорично, от Гигант не отправиха удар в нашата врата

Едноименният тим Несебър победи Гигант в Съединение с 2:1 и се изкачи на първото място в класирането. Срещата е от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Президентът на Гигант Добри Козарев изрази недоволството си от съдийството в мача, цитиран от клубния сайт.

Недялко Москов, президент на ОФК Несебър, пожела да отговори на колегата си.

„От Гигант (Съединение) нямат никакво основание да се оплакват, най-малкото защото през целия мач, не отправиха удар в нашата врата. Настоящият им състав е най-слабия отбор на Гигант за последните десет години. Жалко е, че се оплакват и оправдават със съдиите. Надиграхме ги тотално и изпуснахме да вкараме още шест, седем гола. Оправдавайки се по този начин, обиждат мен, работата на треньорите ни и футболистите ни, които в Съединение изиграха най-силния си мач от началото на сезона до момента.

Досега винаги съм бил критичен към отбора ни и играта му. Вече сме на първо място. Докато се изкачихме на него обаче, не спирахме да работим всеки ден за да се подобряваме. Българският футбол ще се оправи, като работим от понеделник до деня на мача, а не когато търсим вината другаде. През миналия сезон Несебър изпадна от професионалния футбол и тогава търсих вината в нас, а не в други, въпреки че имах основание – доста „помогнаха“ да излезем от Втора лига. През годините, винаги сме имали добри отношения с ръководството на Гигант (Съединение). Помагал съм им безвъзмездно. Президентът му Добри Козарев вече не ми е приятел, защото дойде след въпросния мач, поздрави ме и призна, че сме ги надиграли категорично. Феновете на Гигант пък заявиха, че Несебър е най-добрия отбор. Пожелавам на Гигант, повече да работят и по-малко да говорят. Има доста мачове до края на сезона и могат да надградят“.