Един месец по-късно Лил най-накрая победи

Отборът на Лил спечели с 2:0 визитата си на тима на Нант в срещата от 8-ия кръг на френската Лига 1. Благодарение на трите точки “песовете” запазиха близката си дистанция от топ 4 на класирането. Съперникът от своя страна остана непосредствено над чертата на “опасната зона”.
Гостите откриха рано резултата с гол на Хакон Арнар Харалдсон в 8-ата минута. Второто попадение дойде малко преди края на редовното време и в 89-ата минута Игман Хамза оформи успеха на своите.
Така Лил успя да прекъсне негативната си серия от над един месец без победа. За последно “песовете” бяха спечелили с 2:1 срещу Тулуза на 14-и септември. През това време обаче бе записано и стратегически важно равенство 1:1 срещу шампионите от Пари Сен Жермен.
През идната седмица Лил ще има и интересен мач от Лига Европа срещу ПАОК на Кирил Десподов.