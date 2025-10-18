Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бетис
  3. Левачката на Антони спаси Бетис срещу Виляреал

Левачката на Антони спаси Бетис срещу Виляреал

  • 18 окт 2025 | 21:36
  • 686
  • 0
Левачката на Антони спаси Бетис срещу Виляреал

С два страхотни гола на Антони с левия крак тимът на Бетис измъкна точка при гостуването си на Виляреал в среща от 9-ия кръг на испанския елит. Отборът на бразилеца губеше с 0:2 до 67-ата минута, но после бившият играч на Манчестър Юнайтед успя да изравни резултата за крайното 2:2. Второто си попадение той заби в добавеното време. Веднага след срещата пък Антони се оплака, че е бил обиждан от привържениците на съперника.

Това реми запази позициите и на двата тима в класирането, като те остават в борбата за водещите позиции.

Бившият футболист на Интер Тейжон Бюканън даде преднина на Виляреал минута преди почивката. В 64-тата Алберто Молейро удвои и “жълтата подводница” предвкусваше как се доближава до Реал Мадрид.

После обаче дойдоха силните минути на Антони. В 67-ата той намали с шут от движение, а после и изравни от сходна ситуация.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Шопов и компания не успяха да се опълчат на Динамо (Загреб)

Шопов и компания не успяха да се опълчат на Динамо (Загреб)

  • 18 окт 2025 | 21:36
  • 682
  • 0
Доскорошен нападател на Наполи наказа обезкървения италиански шампион

Доскорошен нападател на Наполи наказа обезкървения италиански шампион

  • 18 окт 2025 | 21:34
  • 5148
  • 0
Арсенал реши още един важен мач след гол след корнер

Арсенал реши още един важен мач след гол след корнер

  • 18 окт 2025 | 21:32
  • 15725
  • 15
Байерн спечели дербито с Борусия и изравни рекорд на Дортмунд

Байерн спечели дербито с Борусия и изравни рекорд на Дортмунд

  • 18 окт 2025 | 21:25
  • 12694
  • 12
Карабельов избухна с гол в Сърбия, който върна Партизан на върха

Карабельов избухна с гол в Сърбия, който върна Партизан на върха

  • 18 окт 2025 | 21:22
  • 6582
  • 0
Рома 0:1 Интер, начало на втората част

Рома 0:1 Интер, начало на втората част

  • 18 окт 2025 | 22:48
  • 3789
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

  • 18 окт 2025 | 19:27
  • 48935
  • 173
Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

  • 18 окт 2025 | 20:59
  • 31922
  • 15
Верстапен триумфира в спринта в Остин, Пиастри и Норис отпаднаха още на старта

Верстапен триумфира в спринта в Остин, Пиастри и Норис отпаднаха още на старта

  • 18 окт 2025 | 20:42
  • 11779
  • 8
Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

  • 18 окт 2025 | 19:10
  • 42860
  • 123
Арсенал реши още един важен мач след гол след корнер

Арсенал реши още един важен мач след гол след корнер

  • 18 окт 2025 | 21:32
  • 15725
  • 15
Локомотив (ГО) развали празника на Янтра (Габрово)

Локомотив (ГО) развали празника на Янтра (Габрово)

  • 18 окт 2025 | 22:11
  • 9379
  • 12