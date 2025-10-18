Левачката на Антони спаси Бетис срещу Виляреал

С два страхотни гола на Антони с левия крак тимът на Бетис измъкна точка при гостуването си на Виляреал в среща от 9-ия кръг на испанския елит. Отборът на бразилеца губеше с 0:2 до 67-ата минута, но после бившият играч на Манчестър Юнайтед успя да изравни резултата за крайното 2:2. Второто си попадение той заби в добавеното време. Веднага след срещата пък Антони се оплака, че е бил обиждан от привържениците на съперника.

Това реми запази позициите и на двата тима в класирането, като те остават в борбата за водещите позиции.

Бившият футболист на Интер Тейжон Бюканън даде преднина на Виляреал минута преди почивката. В 64-тата Алберто Молейро удвои и “жълтата подводница” предвкусваше как се доближава до Реал Мадрид.

После обаче дойдоха силните минути на Антони. В 67-ата той намали с шут от движение, а после и изравни от сходна ситуация.