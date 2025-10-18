Популярни
Щутгарт отнесе Волсфсбург и задълбочи кризата при “вълците”

  18 окт 2025
Щутгарт записа четвърта поредна победа в Бундеслигата, след като спечели с 3:0 гостуването си на Волфсбург. “Швабите” се изкачиха на трето място в класирането. “Вълците” са на другия полюс. Те записаха четвърта поредна загуба в първенството и са на точка над зоната на изпадащите. Волсфбург вече няма победа в 12 поредни домакински срещи.

Кристиан Ериксен за първи път бе титуляр за домакините, но и това не им помогна. Тимът на Пол Симонис започна доста предпазливо двубоя и гостите владееха топката в големи периоди. Опасни ситуации и пред двете врати липсваха в първата част на мача. Щутгарт постепенно увеличаваше натиска и започна да създава положения. В 35-ата минута Тиаго Томаш откри резултата след удар с глава.

През второто полувреме нищо не се промени и домакините допуснаха втори гол в 55-ата минута. Томаш намери Щилер. Първоначално неговият удар бе блокиран от Соуса, но топката стигна до Мителщет, който удвои аванса на гостите. Това развитие сякаш отчая Волфсбург и той нямаше отговор. Десет минути преди края и Щилер се разписа.

Снимки: Imago

