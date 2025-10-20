Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Тунчев: Арда е в криза, далеч съм от мисълта да се крия и пазя

Тунчев: Арда е в криза, далеч съм от мисълта да се крия и пазя

  • 20 окт 2025 | 19:48
  • 98
  • 0
Тунчев: Арда е в криза, далеч съм от мисълта да се крия и пазя

Наставникът на Арда Александър Тунчев обяви след домакинското поражение с 0:1 от Септември, че тимът му е в криза и призова лидерите да се нагърбят повече, за да измъкнат останалите състезатели.

"Не мога да си го обясня и аз. Като цяло разполагаме с добри футболисти, тренировъчният процес минава добре, а като дойде мача - все едно излиза някой друг.

Старата ни слабост при първата ситуация да допускаме гол. Нищо не ни се получаваше през първото полувреме. През второто по-добре, но не вкарахме.

Проблем от началото на сезона е да реализираме положенията. Ако успяваме да го направим, е прекалено малко. Когато не вкарваш, няма как да победиш. Със сигурност Арда е в криза. Ще преспим и премислим, но животът продължава. С тюхкане няма да постигнем нищо. Лидерите трябва да се нагърбят повече и да измъкнат останалите", призова Тунчев.

"Далеч съм от мисълта да се крия, да се пазя. Ако има и най-малко съмнение, съм казал на президента, че няма проблем", допълни Тунчев по повод единичните призиви за оставка.

