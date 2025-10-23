Популярни
30 души са арестувани от ФБР във връзка с големия скандал със залози, разтърсил НБА

  • 23 окт 2025 | 18:27
Общо 30 души са били арестувани тази сутрин по подозрение, че са участвали в нелегални залози на мачове от Националната баскетболна асоциация и са присвоили милиони от нерегламентирана игра на покер. Сред задържаните са старши треньорът на Портланд Трейл Блейзърс Чонси Билъпс, гардът на Маями Хийт Тери Розиър и помощник-треньорът на Кливланд Кавалиърс Деймън Джоунс. Това каза директорът на ФБР Каш Пател на пресконференция в Ню Йорк в четвъртък.

Той разкри, че ФБР работи по това разследване вече над две години и става дума за два отделни случая, които обаче са свързани помежду си. Обвиненията към Розиър са за участие в нелегален кръг за залози на мачове от НБА. Обвиненията към Билъпс са свързани с нелегална игра на покер. Обвиненията към Джоунс са и по двата случая.

Пател посочи, че разследването за нелегални залози на мачове от НБА обхваща четири отбора - Шарлът Хорнетс, Лос Анджелис Лейкърс, Торонто Раптърс и Портланд Трейл Блейзърс. Кръгът от хора, който се е възползвал от вътрешна информация, е от шест души, като това е продължило между 2022 и 2024 година.

Розиър е свързван със случай от 23 март 2023 година, когато е играч на Шарлът. Той е обвинен за това, че е дал информация, че в мача с Ню Орлиънс Пеликанс ще получи контузия. Розиър започва срещата като титуляр и за 9 минути и 36 секунди регистрира 5 точки, 4 борби и 2 асистенции. След това той напуска игра с оправданието, че има травма в крака, а статистиката му остава далеч от средните му показатели за сезона. До края на кампанията гардът така и не се завръща в игра, но по това време Шарлът вече е без шансове за класиране в плейофите при оставащи само осем мача.

В схемата с нелегалния покер жертвите са били подлъгвани с обещанието, че на нелегалните маси ще могат да играят с известни личности като члена на "Залата на славата" на НБА Чонси Билъпс. Общо 31 души са замесени в измамата, чрез която са били откраднати милиона долари чрез използването на високотехнологичен софтуер. ФБР е открило, че в схемата са замесени хора от известни криминални фамилии в Ню Йорк.

Разследването и по двата случая продължава и е възможно да има и още арести.

През последните години и четирите големи американски лиги - НБА, Националната футболна лига (НФЛ), Мейджър Лийг Бейзбол (МЛБ) и Националната хокейна лига (НХЛ), бяха разтърсени от различни скандали с играчи и техни приближени лица, залагали на различни мачове, използвайки вътрешна информация.

Снимки: Gettyimages

