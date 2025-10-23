Шок в НБА! Арестувани са известен баскетболист и американска легенда в акция на ФБР

Баскетболистът на Маями Хийт Тери Розиър е арестуван рано тази сутрин. Тази информация беше споделена от източник близък до НБА в Инстаграм. Малко след това е задържан и Чонси Билъпс, като се твърди, че двата случая не са свързани.

Както се посочва в съобщението, Тери Розиър е арестуван в рамките на разследване за спортни залагания. Отделът за Източния окръг на Ню Йорк и директорът на ФБР Каш Пател ще проведат пресконференция в 10 часа сутринта източноамериканско време, за да обявят арестите, извършени по време на разследването.

Впрочем, Розиър е под разследване от януари заради възможно участие в нелегална схема за спортни залагания. Предполагаемото участие в незаконната схема за залагания се е случило през 2023 година, докато Розиър все още е играл за Шарлът Хорнетс.

Групата за хазарт е обвинена, че е сътрудничила с Джонтей Портър, за да манипулира представянето му в мачове от НБА, като се твърди, че са били правени значителни залози срещу Розиър по време на един мач на Хорнетс през 2023 година. Това разследване е част от по-широко федерално разследване, което вече е обхванало и Портър.

Тери Розиър е ветеран от НБА с десетгодишен опит. Той е на 31 години, а най-добрия си сезон в кариерата постигна през 2022-23, със средно 21,1 точки, 4,1 борби и 5,1 асистенции на мач с екипа на Хорнетс. Играл е и за Бостън Селтикс, а в момента е играч на Маями Хийт.

Освен Розиър, арестуван е и треньорът на Портланд Чонси Билъпс, шампион на НБА и MVP на финалите с Детройт през 2004 година. Розиър е арестуван в четвъртък сутринта в Орландо, Флорида.

Членове и сътрудници на организирани престъпни групи също са сред няколкото десетки, които се очаква да бъдат изправени пред наказателни обвинения в два отделни случая, свързани с нелегален хазарт.

ФБР и други служители ще обявят обвиненията по-късно тази сутрин, заявиха официални лица.

Снимки: Imago