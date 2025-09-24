Популярни
БФС, МВР и НАП с подробности за футболистите, залагали на български мачове

  24 сеп 2025 | 08:00
  • 5602
  • 3
БФС, МВР и НАП с подробности за футболистите, залагали на български мачове

Днес от 11:00 часа ще има пресконференция във връзка с хванатите да залагат на мачове от родното първенство - футболисти, треньори и служебни лица. Sportal.bg ще покаже събитието пряко, като участие в брифинга ще вземат представители на Българския футболен съюз, Главна дирекция "Национална полиция" и Националната агенция за приходите.

Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови
Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

Нашата медия съобщи първа за близо 50 души от професионалния ни футбол, които са прихванати от органите, че залагат на мачове от първенствата под егидата на БФС - някои от тях вече са заплатили глобата от 10 000 лева и правата им са възстановени.

