Дубълът на Левски и Струмска слава с боево реми

Левски II и Струмска слава завършиха наравно 1:1 в двубой от 12-ти кръг на Югозападната Трета лига. Мачът предложи доста интересни моменти, като още в 17-ата минута домакините получиха право да изпълнят дузпа. Радостин Стоилов стреля, но вратарят на Славата Йордан Димитров направи отлична намеса и отби топката в гредата, след което тя излезе в ъглов удар.

До края на полувремето радомирци имаха няколко възможности, а най-чистата бе на Георги Мариянов, който стреля в напречната греда. Преди това Александър Аспарухов пропусна от изгодно положение, след като бе изведен от Войнов в наказателното поле.

През втората част Аспарухов нацели гредата след центриране на първа греда от ъглов удар. В 73-ата минута дубълът на Левски поведе с 1:0. След центриране вратарят Йордан Димитров изпусна топката и Манов реализира.

Три по-късно Георги Янев с много хубав изстрел отдалеч изравни за 1:1. Топката тупна пред стража и влетя във вратата му.

В заключителните минути на срещата Кристиян Йовов от Левски получи директен червен картон за грубо нарушение в краката на Георги Мариянов, който напусна терена контузен.