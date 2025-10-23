Дженсън Бътън: Ще бъде епичен финал на сезона

Световният шампион във Формула 1 за 2009 година Дженсън Бътън сподели пред Sky Sports F1 своето мнение, че финалът на сезон 2025 ще бъде „епичен“ предвид оформилия се трибой за световната титла.

Преди финалните пет кръга Оскар Пиастри е лидер в класирането с актив от 346 точки и има аванс от 14 пред съотборника си Ландо Норис. Големият фаворит на фона на последните резултати обаче е Макс Верстапен, който в момента изостава с 40 пункта от Пиастри, но само в последните четири кръга навакса цели 64 точки на австралиеца.

„Ако досега не сте гледали Формула 1, сега вие трябва да гледате Формула 1, защото ще бъде епичен финал на сезона. Гледайте Формула 1, защото ще бъде невероятен край на годината. Има двама пилотите, които се борят за първата си и титла и един четирикратен шампион.



„Бих казал, че в момента Ландо изглежда най-силният. Той има увереност и смятам, че в следващите състезания нещата ще се обърнат в негова полза от гледна точка представянето на колата. Бих казал, че Ландо ще бъде световен шампион. Но и Макс идва много бързо, нали“, заяви Бътън.

