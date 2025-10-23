Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. MotoGP с важна промяна в правилника за финала на квалификациите

MotoGP с важна промяна в правилника за финала на квалификациите

  • 23 окт 2025 | 14:53
  • 318
  • 0

Организаторите на MotoGP приеха една промяна в правилника на световния шампионат, която е обвързана с финалните три минути на официалните тренировки и квалификациите в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, съобщава motorsport.com.

В тях на пилотите ще им бъде забранено да се връщат на машините си, за да продължат участието си в съответната сесия, след като са паднали. Подобни падания във финалните минути са почти постоянно явление в официалните тренировки и квалификациите, в които пилотите поемат максималния риск, за да постигнат по-добър резултат.

Идеята на тази промяна в правилника е маршалите да могат максимално бързо да отстранят повредените мотори от зоната за сигурност, за да се минимизира периодът, в който има жълти флагове. Както е известно правилата на MotoGP гласят, че всеки пилот, който мина през зона с жълт флаг, автоматично губи съответната си обиколка.

Други две промени в правилата, които са свързани с безопасността и ще влязат в сила от този уикенд, касаят пит-лейна. Първата промяна забранява на пилотите да загряват гумите си в алеята пред боксовете чрез движение на зиг-заг. Втората гласи, че пилотите вече ще трябва да индикират ясно чрез вдигане на своя крак намерението си да влязат в бокса, за да не се стига до инциденти с пилотите зад тях.

Снимки: MotoGP

