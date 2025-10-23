Популярни
»
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  MotoGP си спомни за емблематичния Марко Симончели

  • 23 окт 2025 | 12:28
  • 2009
  • 0

На този ден преди точно 14 години MotoGP загуби една от най-емблематичните си фигури в лицето на Марко Симончели, който загина след инцидент във втората обиколка на Гран При на Малайзия на пистата „Сепанг“.

Италианецът изпусна предницата на своя мотор при преминаването на 11-ия завой на малайзийското трасе, но остана заклещен между машината си и асфалта, което го върна обратно върху идеалната линия. Там той беше ударен от Колин Едуардс и Валентино Роси, които нямаше как да избегнат младия италиански пилот, който малко по-късно загуби живота си в резултат на нараняванията, които получи.

Ефектът на смъртта на Симончели се усеща в MotoGP и до ден днешен, тъй като именно тя мотивира Роси да основе своята пилотска академия. Тя е произвела таланти като Франческо Баная, Марко Бедзеки и Лука Марини, които имат подиуми, победи и дори титли в MotoGP. Днес Баная и Бедзеки не пропуснаха да посетят специалната плоча, която е поставена в близост до мястото на фаталния инцидент на Симончели на „Сепанг“.

В своята кариера в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта Симончели постигна общо 14 победи, всички те в малките класове. Неговият най-голям триумф дойде, по ирония на съдбата, в Малайзия през 2008 година, когато той си гарантира световната титла в клас до 250 кубически сантиметра.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
