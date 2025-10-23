Официално: Шампионът Марк Маркес аут до края на сезона в MotoGP

Световният шампион Марк Маркес ще пропусна остатъка от сезон 2025 в MotoGP, за да продължи възстановяването си от контузията, която получи в Индонезия преди три седмици.

Тази травма дойде само седмица след като испанецът си гарантира своята седма титла в кралския клас с второто си място в Гран При на Япония. Първоначално се смяташе, че той ще може да се лекува изцяло консервативно, но в началото на миналата седмица Маркес мина под ножа за осмата операция на неговата дясна ръка в рамките на последните шест години.

Марк Маркес претърпя операция №8 на дясната си ръка за по-малко от 6 години

Още преди тази интервенция беше ясно, че пилотът на Дукати ще пропусна състезания в Австралия и Малайзия, а след нея стана ясно, че той няма да стартира и в Португалия. Надеждите на хората в Дукати бяха шампионът да се завърне за финала на сезона във Валенсия, но днес беше обявено, че това няма да се случи. Маркес също така ще пропусне и официалния тест, който ще се проведе на „Рикардо Тормо“ на 17 ноември, което означава, че ще видим испанеца обратно на пистата чак догодина.

„Това не трябва да засенчва или да ни кара да забравим това, което постигнахме през тази година: отново станахме световни шампиони и скоро ще празнуваме заедно. Благодаря на всички фенове за милите съобщения, на Дукати и всички спонсори за тяхната подкрепа и разбиране“, каза Маркес.

Колко време ще се възстановява Марк Маркес?

Все още не е ясно кой ще замени Маркес за финалните два кръга за сезона в Португалия и Валенсия. В Австралия миналата седмица испанецът беше сменен от тестовия пилот на Дукати Микеле Пиро, който ще участва и в Малайзия тази седмица. Спекулира се, че от Дукати обмислят възможността тяхната звезда от Световния супербайк шампионат (WSBK) Николо Булега да получи шанса да кара в MotoGP през 2025 година, но това все още не е решено.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

