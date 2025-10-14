Популярни
Марк Маркес претърпя операция №8 на дясната си ръка за по-малко от 6 години

  • 14 окт 2025 | 16:08
  • 289
  • 0

Вчера световният шампион в MotoGP се подложи на операция на дясното си рамо, което той контузи при падането си след контакта с Марко Бедзеки в първата обиколка на Гран При на Индонезия.

Обрат: Лекарите оперираха дясното рамо на Марк Маркес
Обрат: Лекарите оперираха дясното рамо на Марк Маркес

Заради тази травма испанецът със сигурност ще пропусне следващите два кръга в Австралия и Малайзия, а съществува и вариант изобщо да не го видим на старта до края на годината. Самият той заяви, че няма да бърза със завръщането си, тъй като и неговата цел, и тези на Дукати вече са постигнати.

Дукати обяви заместника на Маркес за Гран При на Австралия
Дукати обяви заместника на Маркес за Гран При на Австралия

Иначе за Маркес вчерашната операция беше общо осмата на неговата дясна ръка в рамките на последните шест години. Всичко стартира през ноември 2019 година, когато той оперира дясното си рамо, което му създаваше известни проблеми и се вадеше сравнително лесно след падания. След това последваха общо четири операции на раменната кост, която той счупи при онова падане на „Херес“, между юли 2020 и юни 2022.

През 2023 година последваха нови две операции – първата беше на метакарпалната кост, която той счупи при удара си в Мигел Оливейра в Португалия, а втората беше за отстраняването на арм пъмп през ноември същата година. Финалната интервенция беше извършена вчера в Мадрид, а тя отново беше фокусирана върху рамото и по-специално лопатката, която Маркес нарани на „Мандалика“.

Снимки: Gettyimages

