Марк Маркес претърпя операция №8 на дясната си ръка за по-малко от 6 години

Вчера световният шампион в MotoGP се подложи на операция на дясното си рамо, което той контузи при падането си след контакта с Марко Бедзеки в първата обиколка на Гран При на Индонезия.

Обрат: Лекарите оперираха дясното рамо на Марк Маркес

Заради тази травма испанецът със сигурност ще пропусне следващите два кръга в Австралия и Малайзия, а съществува и вариант изобщо да не го видим на старта до края на годината. Самият той заяви, че няма да бърза със завръщането си, тъй като и неговата цел, и тези на Дукати вече са постигнати.

Дукати обяви заместника на Маркес за Гран При на Австралия

Иначе за Маркес вчерашната операция беше общо осмата на неговата дясна ръка в рамките на последните шест години. Всичко стартира през ноември 2019 година, когато той оперира дясното си рамо, което му създаваше известни проблеми и се вадеше сравнително лесно след падания. След това последваха общо четири операции на раменната кост, която той счупи при онова падане на „Херес“, между юли 2020 и юни 2022.

През 2023 година последваха нови две операции – първата беше на метакарпалната кост, която той счупи при удара си в Мигел Оливейра в Португалия, а втората беше за отстраняването на арм пъмп през ноември същата година. Финалната интервенция беше извършена вчера в Мадрид, а тя отново беше фокусирана върху рамото и по-специално лопатката, която Маркес нарани на „Мандалика“.

Снимки: Gettyimages