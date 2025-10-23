Априлия: Догодина трябва да се борим за титлата

Главният изпълнителен директор на Априлия Масимо Ривола сподели своите очаквания догодина марката от Ноале да бъде сред водещите в битката в челото на MotoGP.

В хода на сезон 2025 италианският производител регистрира доста сериозен прогрес и при отсъствието на Марк Маркес Марко Бедзеки се наложи като водещия пилот в кралския клас, но заради собствени грешки не успя да се възползва от темпото си. Италианецът спечели три от последните четири квалификации, но в този период записа само три спринтови победи и нито една в състезанията.

В Сан Марино той беше победен от Маркес след собствена грешка, след което отпадна в първата обиколка в Индонезия след контакт със световния шампион. Заради него Бедзеки беше наказан и това му коства шанс да се бори за победа в Австралия миналата седмица, което позволи на Раул Фернандес от Тракхаус Априлия да запише дебютния си успех в кралския клас.

Всичко това плюс очакваното завръщане на вече бившия световен шампион Хорхе Мартин в оптимална форма кара Ривола да вярва, че догодина Априлия ще се бори за световната титла. Италианецът обаче подчерта, че това ще зависи и от прогреса, който останалите марки ще демонстрират по време на зимната пауза в MotoGP.

„Мисля, че това е нашата цел, това трябва да бъде нашата цел – отговори Ривола, когато беше попитан дали догодина Априлия ще може да се бори с Маркес и Дукати за титлата. – Не можем да скрием, че ние не се задоволяваме със само една или две победи на година. Имаме пълния потенциал. Разполагаме с всичко необходимо, за да печелим. Разполагаме с всичко необходимо, за да се борим за титлата.



„Имаме пилотите, Хорхе ще се завърне. Нуждаем се от истински предсезонни тестове, Хорхе се нуждае от тях. Марко ще започне един сезон зад гърба си, което ще му помогне, но Хорхе трябва да се научи да бъде търпелив.



„Но е хубаво, че ние можем да разчитаме на силен сателитен отбор като Тракхаус. Много се радвам, че Раул вече е в челото и съм сигурен, че и Ай Огура ще стигне в челото, защото всеки път виждаме прогреса му от петък до неделя, той винаги е най-бърз в неделя.



„Така че догодина трябва да сме силни. Разбира се, ние не знаем какво ще подготвят другите, но според това, което ние правим и начинът, по който работим, аз мисля, че ние ще сме в играта“, заяви още Ривола.

Снимки: Gettyimages