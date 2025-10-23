Андреа Стела: Предстоят силни писти за нас

Ръководителят на отбора на Макларън Андреа Стела коментира битката за титлата във Формула 1, в която участници са неговите пилоти Оскар Пиастри и Ландо Норис, а техен основен преследвач е Макс Верстапен.

Преди финалните пет кръга за сезона Пиастри е лидер в генералното класиране с актив от 346 точки и преднина от 14 пред Норис, а Верстапен изостава с 40 пункта от първото място. Притеснителното за Макларън е това, че само в последните четири кръга Верстапен успя да стопи цели 64 точки от изоставането си спрямо Пиастри, с което се върна в битката за титлата, след като преди това изглеждаше като тотален аутсайдер в нея.

Въпреки това обаче Стела не губи надежда и смята, че в оставащите пет кръга неговите пилоти ще имат възможност да увеличат своята преднина пред Верстапен. По думите на италианеца в оставащите състезателни уикенди ще има и „силни писти“ за Макларън, но не конкретизира за кои писти точно става дума.

„Фактът, че остават пет състезания и два спринта означава, че ние ще можем и да увеличим дистанцията до Макс. Така виждам аз нещата. Смятам, че предстоят писти, които ще са силни за нашата кола.



„В Остин не успяхме да извлечем максимума от нашата кола след двойното отпадане в спринта. От своя страна пилотите също знаят, че можеха да свършат по-добра работа в някои от предходните състезания. Така че аз смятам, че в следващите пет старта ние ще имаме възможност да увеличим преднината ни пред Макс.



„Имаме добра възможност за добър завършек на сезона, титлата при пилотите е в нашите ръце, а не в нечии други. Така трябва да мислим и точно така и мислим“, заяви Стела.

