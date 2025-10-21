Локомотив (Пд) пусна в продажба билетите за градското дерби

От Локомотив Пловдив съобщиха, че билетите за градското дерби срещу Ботев са вече са в продажба. Мачът между "смърфовете" и "канарчетата" е на 1 ноември от 14:45 часа на "Лаута".

Съобщението, което публикуваха "черно-белите" гласи:

Ето и цените на билетите за градското дерби:

- Трибуна "Бесика" - 20 лева (за деца от 7 до 14 години и хора над 65 години - 10 лева);

- Южна трибуна - 20 лева (за деца от 7 до 14 години и хора над 65 години - 10 лева);

- Трибуна "Спортклуб" - 30 лева (за деца от 7 до 14 години и хора над 65 години - 15 лева).

От ръководството на "черно-белите" пуснаха и специални двойни билети, които ще важат за сблъсъка с градския съперник, както и за следващото домакинство на тима срещу отбора на Берое на 8 ноември.

Двойните билети ще се продават само в периода между 21 октомври и 31 октомври на следните цени:

- Трибуна "Бесика" - 30 лева;

- Южна трибуна - 30 лева;

- Трибуна "Спортклуб" - 48 лева.

Билетите се продават онлайн в мрежата на Ивентим, както и на стадион "Локомотив" - в официалния магазин на "железничарите" и на касите пред спортния комплекс.