Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. БФС обмисля да увеличи задължителната бройка на българите

БФС обмисля да увеличи задължителната бройка на българите

  • 23 окт 2025 | 09:39
  • 583
  • 1
БФС обмисля да увеличи задължителната бройка на българите

В БФС се обсъжда вариант за увеличаване на задължителния брой на българските футболисти в отбор във всеки мач от efbet и Втора лига, съобщава „Мач Телеграф“. Идеята е от следващия сезон задължително всеки отбор да разчита на шестима българи в стартовия състав, вместо досегашните четирима.

БФС и официалният партньор на Серия „А“ представиха иновативни решения за анализ на данни
БФС и официалният партньор на Серия „А“ представиха иновативни решения за анализ на данни

Правилото „4″ бе прието преди началото на този сезон и то гласи, че в стартовия състав на отборите трябва да има минимум четирима българи. Тези, които не искат да спазят това правило, трябва да платят наказателна такса от 400 000 лева. До момента това направиха пет наши клуба – Лудогорец, Левски, ЦСКА 1948, ЦСКА и Берое. Така 2 милиона лева, които се приспадат от фонд „Солидарност“, се разпределят между останалите отбори, които спазват правилото.

Засега не е ясно, ако бъде увеличен броят на задължителните наши футболисти, дали ще се увеличи и таксата, но е логично и това да се случи. Със сигурност обаче ще остане наказанието служебна загуба, ако клуб, обявил, че ще спазва изискването, но впоследствие не спази това правило, ще инкасира служебна загуба с 0:3 за конкретния двубой.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Зенит постави рекорд с разгром срещу отбора на Емил Ценов

Зенит постави рекорд с разгром срещу отбора на Емил Ценов

  • 23 окт 2025 | 02:40
  • 3437
  • 1
Легенда на Йънг Бойс: Отборът няма лидер, а треньорът не може да се справи с кризата

Легенда на Йънг Бойс: Отборът няма лидер, а треньорът не може да се справи с кризата

  • 22 окт 2025 | 21:38
  • 2196
  • 0
Берое без голямата си звезда срещу ЦСКА

Берое без голямата си звезда срещу ЦСКА

  • 22 окт 2025 | 20:21
  • 2040
  • 1
Спортист (Своге) се раздели с двама

Спортист (Своге) се раздели с двама

  • 22 окт 2025 | 19:58
  • 2357
  • 1
Станич: Ще направим всичко възможно да си тръгнем с трите точки

Станич: Ще направим всичко възможно да си тръгнем с трите точки

  • 22 окт 2025 | 19:44
  • 1350
  • 0
Лудогорец III се справи с Волов Шумен 2007

Лудогорец III се справи с Волов Шумен 2007

  • 22 окт 2025 | 19:13
  • 1880
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Труден тест за Лудогорец в Швейцария

Труден тест за Лудогорец в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 07:30
  • 3772
  • 6
Белингам и защитата донесоха успеха на Реал Мадрид над Ювентус

Белингам и защитата донесоха успеха на Реал Мадрид над Ювентус

  • 22 окт 2025 | 23:54
  • 31601
  • 53
Ливърпул сложи край на негативната серия с разгром във Франкфурт

Ливърпул сложи край на негативната серия с разгром във Франкфурт

  • 22 окт 2025 | 23:53
  • 35961
  • 19
Аякс се саботира сам и получи болезнен шамар от Челси

Аякс се саботира сам и получи болезнен шамар от Челси

  • 23 окт 2025 | 00:09
  • 26680
  • 29
Байерн не пожали и Брюж, 17-годишен вкара гол и подобри рекорд

Байерн не пожали и Брюж, 17-годишен вкара гол и подобри рекорд

  • 22 окт 2025 | 23:52
  • 22337
  • 43
Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

  • 23 окт 2025 | 05:27
  • 4924
  • 0