БФС обмисля да увеличи задължителната бройка на българите

В БФС се обсъжда вариант за увеличаване на задължителния брой на българските футболисти в отбор във всеки мач от efbet и Втора лига, съобщава „Мач Телеграф“. Идеята е от следващия сезон задължително всеки отбор да разчита на шестима българи в стартовия състав, вместо досегашните четирима.

Правилото „4″ бе прието преди началото на този сезон и то гласи, че в стартовия състав на отборите трябва да има минимум четирима българи. Тези, които не искат да спазят това правило, трябва да платят наказателна такса от 400 000 лева. До момента това направиха пет наши клуба – Лудогорец, Левски, ЦСКА 1948, ЦСКА и Берое. Така 2 милиона лева, които се приспадат от фонд „Солидарност“, се разпределят между останалите отбори, които спазват правилото.

Засега не е ясно, ако бъде увеличен броят на задължителните наши футболисти, дали ще се увеличи и таксата, но е логично и това да се случи. Със сигурност обаче ще остане наказанието служебна загуба, ако клуб, обявил, че ще спазва изискването, но впоследствие не спази това правило, ще инкасира служебна загуба с 0:3 за конкретния двубой.