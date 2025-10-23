Популярни
Кристиан Димитров все още не е дал отговор за нов договор с Левски

  • 23 окт 2025 | 09:13
  • 580
  • 0

Защитникът Кристиан Димитров все го удря на размисъл и не е дал отговор на предложението за нов договор. До този момент шефовете на Левски са имали две срещи с Лъчезар Танев, който го представлява. Първата бе покрай дербито с Лудогорец, което завърши без победител, а втората се е провела сега в паузата за националните отбори, когато Танев трайно се задържа у нас.

БФС отложи разглеждането на инцидентите от Черно море - Левски
На „Герена“ на този етап смятат, че са дали най-доброто, на което са способни и се надяваха, че бързо ще намерят общ език с Димитров. Ситуацията обаче не се оказва толкова лесна, колкото смятаха, пише “Мач Телеграф”.

Димитров е един от двамата играчи, чиито договори изтичат през лятото и Левски иска да ги задържи. Другият е Цунами. Там обаче се смята, че ситуацията е въпрос само на подпис. Бразилецът бил готов да остане поне за още един сезон и при орязана заплата.

Според запознати Кристиан Димитров е възможно да не бърза заради интерес към него от страна на чужди отбори. До този момент той е играл навън за 2 клуба – Хайдук и ЧФР Клуж. При хърватите нещата не му се получиха, а румънците го отпратиха, нищо че стана шампион на страната с тях.

