Борислав Хазуров: Важно беше да победим, за да трупаме точки и самочувствие

ФК Банско победи Оборище (Панагюрище) с 2:1 в мач от изминалия 13 кръг на Югозападната Трета лига.

„Получи се доста равностоен мач, като за нас важно беше да победим, за да трупаме точки и за самочувствието на футболистите. Получи се колективна грешка при попадението на Оборище, но се случва и ще се опитаме да изчистваме подобни ситуации“, коментира старши треньорът на ФК Банско Борислав Хазуров пред официалния сайт.

„Да, ние отбелязахме победния гол в последната минута. Но съдбата донякъде ни го върна, защото в началото на сезона загубихме три мача ние в последните минути“, добави наставникът.

В следващия мач Банско отново е домакин, този път на Пирин (Разлог), като двубоят е на 25 октомври (събота) от 16:00 часа на стадион „Свети Петър“.