Даниел Моралес дебютира с победа начело на ЦСКА III

Третият отбор на ЦСКА постигна домакинска победа с 1:0 над Банско в мач от 10-ия кръг на Югозападната Трета лига. Двубоят бе дебют за новия наставник на "червените" Даниел Моралес, а момчетата не го разочароваха, като показаха разумна и сърцата игра, за да се поздравят с успеха.

Първата част на стадион "Бенковски" в Костенец протече равностойно, като младите "армейци" пропуснаха няколко далечни изстрела към вратата на гостите. След почивката ЦСКА наложи преимущество и успя да открие резултата в 65-ата минута, когато появилият се на терена малко преди това Димитър Урумов проби по дясното крило и с много точно центриране намери Александър Георгиев, който отбеляза с глава.

До края "червените" не изпуснаха инициативата и се поздравиха с трите точки. Следващият двубой на ЦСКА III е на 1 октомври (сряда) от 16:00 ч. като гост на Левски II в отложен мач от 6-ия кръг на първенството.