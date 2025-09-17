Абди Абдиков блести при хикс на Банско срещу Септември (Симитли)

Отборът на "Септември" (Симитли) изпусна шанса да запише победа в домакинството си срещу ФК "Банско", след като двубоят, игран в село Крупник, завърши при нулево равенство.

Футболистите на домакините могат да съжаляват за пропуснатите две точки, тъй като създадоха редица голови положения пред вратата на гостите. Героят за Банско безспорно беше вратарят Абди Абдиков, който на три пъти спаси опасни удари на Добри Панчаревски в ситуации „очи в очи“.

Гостите от Банско успяха да стигнат до едно сериозно положение в мача, но Бусаров реагира отлично и запази вратата си суха. В следващия кръг "Септември" (Симитли) ще се изправи срещу "Пирин" (Разлог), в търсене на първа победа след равенството.