Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
Абди Абдиков блести при хикс на Банско срещу Септември (Симитли)

  • 17 сеп 2025 | 21:18
  • 729
  • 0
Абди Абдиков блести при хикс на Банско срещу Септември (Симитли)

Отборът на "Септември" (Симитли) изпусна шанса да запише победа в домакинството си срещу ФК "Банско", след като двубоят, игран в село Крупник, завърши при нулево равенство.

Футболистите на домакините могат да съжаляват за пропуснатите две точки, тъй като създадоха редица голови положения пред вратата на гостите. Героят за Банско безспорно беше вратарят Абди Абдиков, който на три пъти спаси опасни удари на Добри Панчаревски в ситуации „очи в очи“.

Гостите от Банско успяха да стигнат до едно сериозно положение в мача, но Бусаров реагира отлично и запази вратата си суха. В следващия кръг "Септември" (Симитли) ще се изправи срещу "Пирин" (Разлог), в търсене на първа победа след равенството.

Ясни са аматьорите, класирали се за същинската фаза на турнира за купата на България

  • 17 сеп 2025 | 21:06
  • 892
  • 0
Дузпи осигуриха победа на Загорец над Нефтохимик за купата на България

  • 17 сеп 2025 | 20:52
  • 708
  • 0
Спартак (Пловдив) eлиминира Родопа за купата на България

  • 17 сеп 2025 | 20:38
  • 716
  • 2
Рилски спортист би в Костинброд и отново поведе на Югозапад

  • 17 сеп 2025 | 20:23
  • 1090
  • 1
Лудогорец III надви Спартак II (Варна)

  • 17 сеп 2025 | 20:16
  • 832
  • 0
Най-после победа за Балкан

  • 17 сеп 2025 | 20:07
  • 796
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 17 сеп 2025 | 08:10
  • 394387
  • 12
Ливърпул 2:0 Атлетико Мадрид, правилно отменена дузпа за домакините

  • 17 сеп 2025 | 22:01
  • 4591
  • 7
Байерн 2:1 Челси, Палмър бързо намали

  • 17 сеп 2025 | 21:59
  • 3234
  • 8
Аякс 0:0 Интер, отменена дузпа за гостите

  • 17 сеп 2025 | 22:39
  • 1475
  • 1
Пари Сен Жермен 2:0 Аталанта, Кварацхелия удвои с красив гол

  • 17 сеп 2025 | 22:41
  • 2004
  • 2
Официално: Арда представи Ивелин Попов

  • 17 сеп 2025 | 19:19
  • 12107
  • 27