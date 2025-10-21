Живко Желев: В подем са

ОФК Хасково приема утре Нефтохимик (Бургас). Срещата е от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„За седмица трябва да изиграем три мача. Най-важното е да се възстановим. Предстои ни втори двубой със съперник, който залага на млади футболисти. Нефтохимик е в подем. Ясно е, че ще ни е доста трудно. Това не ни притеснява. Напротив, амбицира ни. Имаме потенциал да излезем с чест от двубоя. Искаме трите точки и ще направим възможното да ги спечелим“, коментира пред Sportal.bg Живко Желев, треньор на хасковския тим.