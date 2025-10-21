Димчо Ненов: Да продължим по същия начин

Популярни
  21 окт 2025
Утре, Нефтохимик (Бургас) играе в Хасково с едноименния тим. Срещата е от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Излизаме срещу противник, в чийто състав има опитни футболисти. Наясно сме какво трябва да правим. Положителните резултати дават увереност на младите ни футболисти и предоставят възможност да работим в спокойна обстановка. Трябва да продължим по същия начин. Постоянството е важно, помага да се гради манталитет. Подхождаме максимално сериозно към всеки двубой. Важното е да показваме игрово израстване и естествено да печелим“, коментира пред Sportal.bg Димчо Ненов, треньор на бургазлии.   

