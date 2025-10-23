Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

Фламенго надви с 1:0 Расинг в първия мач от полуфиналите в Копа Либертадорес. На препълнения "Маракана" в Рио де Жанейро домакините създадоха много положения, но стигнаха до успеха чак в 88-ата минута благодарение на удар на Хорхе Караскал и рикошет в Маркос Рохо, който заблуди вратаря Факундо Камбесес.

В хода на двубоя съдията отмени по едно попадение и за двата тима. Гостите от Аржентина завършиха само с един точен изстрел и трябва да са благодарни на стража Камбесес, че съхрани шансовете им за реванша следващата седмица.

Фламенго влезе като фаворит в двубоя, но не само заради домакинството и звездните имена в състава си. Преди няколко дни отборът на Филипе Луис надви с 2:1 Палмейрас в голямото дерби на бразилското първенство и се изравни с "прасетата" на върха в класирането. В Копа Либертадорес Фламенго елиминира последователно Интернасионал и Естудиантес.

Расинг отстрани Пенярол и Велес Сарсфийлд по пътя към полуфиналите. Тимът от Авелянеда навлезе във форма и в аржентинската лига, където записа две поредни победи и се придвижи в средата на таблицата.

Очакваният домакински натиск беше факт и Фламенго създаде няколко положения в началото. В 16-ата минута Де Араскаета заложи топката за Хорхе Караскал, който стреля право в ръцете на Факундо Камбесес. Малко по-късно самият Де Араскаета пропусна чиста възможност след пас на Гийермо Варела.

Единствената сериозна възможност за Расинг до почивката дойде в 32-рата минута, когато Сантиаго Солари засече топката на близката греда, но Агустин Роси спаси. Преди почивката Де Араскаета шутира неточно от пряк свободен удар, а Камбесес се прояви с още две важни намеси.

И втората част премина при подчертано надмощие на Фламенго, но след час игра публиката на "Маракана" изтръпна. Сантиаго Соса скочи най-високо в наказателното поле и уцели напречната греда, а после топката беше довкарана във вратата. Попадението обаче беше отменено заради нарушение в атака на Соса.

Най-активният в редиците на домакините - Де Араскаета, припиля още един шанс да открие резултата, а в 72-рата минута Филипе Луис го замени със Самуел Лино. Бруно Енрике пък влезе на мястото на Педро и именно тези две смени се оказаха решаващи. Фламенго притисна съперника и в 82-рата минута Лино насочи топката с глава в мрежата на Расинг. Ситуацията беше прегледана с помощта на ВАР и се оказа, че бившият футболист на Атлетико Мадрид се е намирал в засада.

Развръзката настъпи в 88-ата минута. Бруно Енрике излезе сам срещу Камбесе, който отново спаси. Топката остана в игра и Караскал шутира, а рикошет в крака на Маркос Рохо направи така, че кълбото да премине голлинията.

В добавеното време Фламенго потърси и втори гол, но без да предприема излишни рискове. Реваншът в Авелянеда е на 30 октомври.

