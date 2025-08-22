Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ривър Плейт
  3. С много мъка Ривър Плейт се добра до четвъртфиналите в Копа Либертадорес, носителят на трофея отпадна!

С много мъка Ривър Плейт се добра до четвъртфиналите в Копа Либертадорес, носителят на трофея отпадна!

  • 22 авг 2025 | 06:22
  • 682
  • 0
С много мъка Ривър Плейт се добра до четвъртфиналите в Копа Либертадорес, носителят на трофея отпадна!

Аржентинският гранд Ривър Плейт преодоля първия кръг от директните елиминации на най-силния южноамерикански клубен турнир Копа Либертадорес. Тимът от Буенос Айрес елиминира след драма с дузпи парагвайския Либертад (Асунсион).

Първият мач преди седмица завърши при нулево равенство, а днес на реванша след 90 минути двата отбора отново не излъчиха победител. Този път обаче паднаха голове, като домакините взривиха трибуните на митичния “Монументал” с попадение на Себастиан Дриуси в 29-ата минута. Радостта им бе кратка, тъй като в 43-тата Роберт Рохас възстанови равенството.

До края на редовното време нямаше нови голове, но аржентинците сериозно притесниха феновете си, след като Джулиано Галопо получи втори жълт картон и остави тима си с човек по-малко.

Все пак домакините удържаха равенството и пратиха срещата в нов етап. Продължения по 15 минути нямаше и вместо това двата отбора направо преминаха към изпълнение на дузпи. Там Ривър се наложи с 3:1. Головете за домакините вкараха Игнасио Фернандес, Мигел Борха и Лукас Мартинес Куарта, а точен за парагвайците бе единствено Диего Виейра. Пропуски направиха Маркос Акуня (Ривър Плейт), Хорхе Рекалде, Ернесто Кабайеро и Марсело Фернандес (Либертад Асунсион).

В спор за участие във финалната четворка Ривър ще се изправи срещу бразилския Палмейрас, който в първия мач прегази Университарио де Депортес от Перу с 4:0, а в днешния реванш завърши 0:0 за протокола.

Имаше и още един мач, който се изигра тази нощ. В него се случи може би най-голямата сензация, тъй като носителят на трофея Ботафого отпадна след поражение с 0:2 от еквадорския ЛДУ Кито. Бразилците спечелиха преди седмица с 1:0, но това се оказа недостатъчно, за да се класират напред.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

  • 22 авг 2025 | 01:59
  • 14576
  • 1
Палас зарадва “Селхърст Парк” в историческия европейски мач

Палас зарадва “Селхърст Парк” в историческия европейски мач

  • 22 авг 2025 | 01:23
  • 1748
  • 0
Шелбърн ликува в битката между представителите на Ирландия и Северна Ирландия

Шелбърн ликува в битката между представителите на Ирландия и Северна Ирландия

  • 22 авг 2025 | 00:58
  • 1078
  • 0
Страсбург и Брьондби не си вкараха

Страсбург и Брьондби не си вкараха

  • 22 авг 2025 | 00:36
  • 867
  • 0
Брага си свърши работата още при гостуването си в… Португалия

Брага си свърши работата още при гостуването си в… Португалия

  • 22 авг 2025 | 00:27
  • 1720
  • 0
Арменци разбиха Йеленкович и Олимпия

Арменци разбиха Йеленкович и Олимпия

  • 22 авг 2025 | 00:19
  • 807
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

  • 21 авг 2025 | 22:53
  • 182904
  • 958
Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

  • 21 авг 2025 | 22:51
  • 92847
  • 148
Веласкес: Левски е способен на абсолютно всичко, без съмнение имаме шанс

Веласкес: Левски е способен на абсолютно всичко, без съмнение имаме шанс

  • 21 авг 2025 | 23:39
  • 25145
  • 50
Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

  • 21 авг 2025 | 21:59
  • 48329
  • 31
Крайни резултати в Лига Европа

Крайни резултати в Лига Европа

  • 21 авг 2025 | 23:41
  • 28250
  • 1
Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

  • 22 авг 2025 | 01:59
  • 14576
  • 1