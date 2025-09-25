Палмейрас удари Ривър Плейт с късни голове и се класира за полуфиналите на Копа Либертадорес

Палмейрас срази с 3:1 Ривър Плейт и се класира за полуфиналите на най-престижния южноамерикански клубен турнир Копа Либертадорес. Витор Роке отбеляза в началото на второто полувреме, а Хосе Лопес добави два късни гола за победата на бразилците.
Нападателят Максимилиано Салас даде преднина на гостите в 8-ата минута, но Роке изравни в 51-ата минута. Лопес пък реализира дузпа в 90-ата минута и добави още един гол в 94-ата. 24-годишният нападател, който се разписа на два пъти, наскоро беше повикан в националния отбор на Аржентина и вече има пет гола в турнира. Лопес е начело при реализаторите в турнира с още трима играчи.
Палмейрас ще играе на полуфиналите срещу победителя от двубоя между еквадорския ЛДУ и бразилския Сао Пауло. Еквадорците водят с 2:0 след първия мач.
В другата част на схемата, Расинг Клуб елиминира Велес Сарсфийлд във вторник и очаква победителя от срещата между бразилския Фламенго и Естудиантес Ла Плата от Аржентина.
Снимки: Imago