Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Палмейрас
  3. Палмейрас удари Ривър Плейт с късни голове и се класира за полуфиналите на Копа Либертадорес

Палмейрас удари Ривър Плейт с късни голове и се класира за полуфиналите на Копа Либертадорес

  • 25 сеп 2025 | 11:02
  • 1252
  • 0
Палмейрас удари Ривър Плейт с късни голове и се класира за полуфиналите на Копа Либертадорес

Палмейрас срази с 3:1 Ривър Плейт и се класира за полуфиналите на най-престижния южноамерикански клубен турнир Копа Либертадорес. Витор Роке отбеляза в началото на второто полувреме, а Хосе Лопес добави два късни гола за победата на бразилците.

Нападателят Максимилиано Салас даде преднина на гостите в 8-ата минута, но Роке изравни в 51-ата минута. Лопес пък реализира дузпа в 90-ата минута и добави още един гол в 94-ата. 24-годишният нападател, който се разписа на два пъти, наскоро беше повикан в националния отбор на Аржентина и вече има пет гола в турнира. Лопес е начело при реализаторите в турнира с още трима играчи.

Палмейрас ще играе на полуфиналите срещу победителя от двубоя между еквадорския ЛДУ и бразилския Сао Пауло. Еквадорците водят с 2:0 след първия мач.

В другата част на схемата, Расинг Клуб елиминира Велес Сарсфийлд във вторник и очаква победителя от срещата между бразилския Фламенго и Естудиантес Ла Плата от Аржентина.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Милан и Наполи в директна битка за първото място

Милан и Наполи в директна битка за първото място

  • 28 сеп 2025 | 08:34
  • 1260
  • 0
Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

  • 28 сеп 2025 | 08:24
  • 1604
  • 4
Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

  • 28 сеп 2025 | 08:07
  • 1134
  • 0
Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

  • 28 сеп 2025 | 06:13
  • 1752
  • 0
Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

  • 28 сеп 2025 | 05:53
  • 1553
  • 0
Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

  • 28 сеп 2025 | 05:05
  • 1240
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 14682
  • 23
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 129563
  • 343
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 58249
  • 61
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 3969
  • 1
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1658
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 1983
  • 3