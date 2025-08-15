Ривър Плейт с нулево равенство в първия осминафинал

Популярни
  15 авг 2025 | 06:17
  • 627
  • 0
Аржентинският гранд Ривър Плейт не успя да стартира с победа директните елиминации в Копа Либертадорес. В първия осминафинал от най-силния международен южноамерикански турнир тимът от Буенос Айрес направи нулево равенство в гостуването си на Либертад (Асунсион) в Парагвай.

Домакините направиха всичко възможно да спрат Ривър, който бе фаворит според букмейкърите. Те го направиха с цената на три жълти картона, получени от Уго Ферандес, Хорхе Рекалде и Роберт Рохас.

Реваншът в Буенос Айрес е следващата седмица на 22-ри август (петък) от 3:30 часа българско време.

Иначе тази нощ се изиграха още два мача от 1/8-финалите в Копа Либертадорес. Настоящият носител на трофея Ботафого взе аванс срещу ЛДУ Кито след 1:0 в Бразилия, а друг бразилски гранд в лицето на Палмейрас разби Университарио де Депортес при визитата си в Перу.

С това бе затворен цикълът от първите мачове в директните елиминации от турнира и тепърва предстоят ответните срещи, които ще излъчат участниците в следващата фаза на надпреварата.

Йеленкович заблестя с гол за Олимпия

Йеленкович заблестя с гол за Олимпия

  • 15 авг 2025 | 00:47
  • 1646
  • 1
Луда вечер и много драма в Лигата на конференциите
  • 15 авг 2025 | 00:45

Луда вечер и много драма в Лигата на конференциите

  • 15 авг 2025 | 00:45
  • 21376
  • 0
Партизан и Карабельов се сбогуваха с Европа след драма в Шотландия
  • 15 авг 2025 | 00:43

Партизан и Карабельов се сбогуваха с Европа след драма в Шотландия

  • 15 авг 2025 | 00:43
  • 4143
  • 0
Дузпи решиха спора между Шахтьор и Панатинайкос

Дузпи решиха спора между Шахтьор и Панатинайкос

  • 15 авг 2025 | 00:08
  • 2203
  • 1
Легия нямаше сили за обрат срещу АЕК (Ларнака)

Легия нямаше сили за обрат срещу АЕК (Ларнака)

  • 15 авг 2025 | 00:08
  • 1404
  • 0
Брага се справи с ЧФР Клуж и в реванша

Брага се справи с ЧФР Клуж и в реванша

  • 14 авг 2025 | 23:30
  • 5301
  • 0
Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар
  • 14 авг 2025 | 20:52

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

  • 14 авг 2025 | 20:52
  • 163976
  • 658
Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери
  • 14 авг 2025 | 22:25

Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

  • 14 авг 2025 | 22:25
  • 94598
  • 87
Здрав сблъсък в Пловдив

Здрав сблъсък в Пловдив

  • 15 авг 2025 | 08:05
  • 534
  • 0
ЦСКА 1948 и Монтана излизат един срещу друг в търсене на по-добро настроение
  • 15 авг 2025 | 07:52

ЦСКА 1948 и Монтана излизат един срещу друг в търсене на по-добро настроение

  • 15 авг 2025 | 07:52
  • 553
  • 1
След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски
  • 14 авг 2025 | 21:25

След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

  • 14 авг 2025 | 21:25
  • 59199
  • 53
Александър Тунчев: За нас това е сбъдната мечта

Александър Тунчев: За нас това е сбъдната мечта

  • 14 авг 2025 | 22:40
  • 11136
  • 5