Ривър Плейт с нулево равенство в първия осминафинал

Аржентинският гранд Ривър Плейт не успя да стартира с победа директните елиминации в Копа Либертадорес. В първия осминафинал от най-силния международен южноамерикански турнир тимът от Буенос Айрес направи нулево равенство в гостуването си на Либертад (Асунсион) в Парагвай.

Домакините направиха всичко възможно да спрат Ривър, който бе фаворит според букмейкърите. Те го направиха с цената на три жълти картона, получени от Уго Ферандес, Хорхе Рекалде и Роберт Рохас.

🔚 Final del partido en Paraguay. Libertad 0 - River 0.



🏟️ En una semana, en casa, el cruce de vuelta por los octavos de final de la #Libertadores 💪#Libertadores | #VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/8FjdblRWcM — River Plate (@RiverPlate) August 15, 2025

Реваншът в Буенос Айрес е следващата седмица на 22-ри август (петък) от 3:30 часа българско време.

Иначе тази нощ се изиграха още два мача от 1/8-финалите в Копа Либертадорес. Настоящият носител на трофея Ботафого взе аванс срещу ЛДУ Кито след 1:0 в Бразилия, а друг бразилски гранд в лицето на Палмейрас разби Университарио де Депортес при визитата си в Перу.

С това бе затворен цикълът от първите мачове в директните елиминации от турнира и тепърва предстоят ответните срещи, които ще излъчат участниците в следващата фаза на надпреварата.