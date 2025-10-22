Популярни
Вход / Регистрирай се
Еванс: Ожие е като ранен тигър и сега е най-опасен

  • 22 окт 2025 | 15:59
Водачът в WRC Елфин Еванс определи своя съотборник и съперник за титлата Себастиен Ожие на “ранен тигър” в коментара си за предстоящата финална битка за сезон 2025. До края на кампанията в WRC има две ралита - асфалтовото “Япония” и новото състезание “Саудитска Арабия”, което ще е на макадам.

“В момента Себ е като ранен тигър, притиснат до стената и сега е най-опасен - образно обясни Еванс. - Последните две ралита този сезон ще са много интересни и трудни, но мисля, че ние се справяме добре.”

Ожие води оспорвана битка с Кале Рованпера за победата в рали “Централна Европа” до събота сутрин, където финландеца го изпревари и поведе в първата отсечка за деня, а във втората Себ катастрофира и отпадна. Все пак, Ожие се върна в състезанието в неделя, като беше най-бърз в класирането за Супер неделята и все и пауърстейджа, което му донесе общо 10 точки.

Две ралита преди края на сезона Еванс е начело в класирането с 247 точки, а Ожие и Рованпера имат по 13 точки по-малко - и двамата са с по 234. Шанс за титлата има и Ойт Танак с Хюндай, който е на 50 точки от Еванс. До края на сезона един пилот може да спечели максимум 70 точки.

Снимки: Gettyimages

