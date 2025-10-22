Астън Мартин е записал 61 милиона долара загуба

Заводският тим на Астън Мартин във Формула 1 е завършил 2024 година със загуба в размер на 61 милиона долара, показват документите, обработени от данъчните служби във Великобритания. Това е пета поредна година, в която Астън Мартин завършва на загуба, като общият й размер е вече малко над 252 милиона долара.

Много специалисти обаче са на мнение, че в случая става въпрос за чисто счетоводни хватки и сериозна инвестиционна програма, чрез които тимът излиза на загуба заради данъчното облагане. Астън Мартин е може би единственият отбор във Формула 1, който е на загуба, като се има предвид, че заради тавана на бюджетите приходите на отборите скочиха рязко и разходите им са много по-лесни за планиране.

Собственикът на автомобилната компания Астън Мартин и на едноименния тим Лорънс Строл инвестира сериозно в развитието на отбора, който вече има нова и изключително модерно оборудвана база до пистата “Силвърстоун”, а също така в тима постоянно идват нови хора, начело с най-успешния дизайнер в историята на Формула 1 Ейдриън Нюи.

През юли тази година тимът на Астън Мартин във Формула 1 беше оценен на 3,3 милиарда долара, след като автомобилната компания продаде последния си дял в отбора за 145,7 милиона долара, без това да се отразява на контрола, който има върху двете компании Строл-старши.

Снимки: Gettyimages