  Астън Мартин е записал 61 милиона долара загуба

Астън Мартин е записал 61 милиона долара загуба

  • 22 окт 2025 | 15:31
  • 506
  • 0

Заводският тим на Астън Мартин във Формула 1 е завършил 2024 година със загуба в размер на 61 милиона долара, показват документите, обработени от данъчните служби във Великобритания. Това е пета поредна година, в която Астън Мартин завършва на загуба, като общият й размер е вече малко над 252 милиона долара.

Много специалисти обаче са на мнение, че в случая става въпрос за чисто счетоводни хватки и сериозна инвестиционна програма, чрез които тимът излиза на загуба заради данъчното облагане. Астън Мартин е може би единственият отбор във Формула 1, който е на загуба, като се има предвид, че заради тавана на бюджетите приходите на отборите скочиха рязко и разходите им са много по-лесни за планиране.

Разкриха една от големите тайни на Ферари за сезон 2026
Разкриха една от големите тайни на Ферари за сезон 2026

Собственикът на автомобилната компания Астън Мартин и на едноименния тим Лорънс Строл инвестира сериозно в развитието на отбора, който вече има нова и изключително модерно оборудвана база до пистата “Силвърстоун”, а също така в тима постоянно идват нови хора, начело с най-успешния дизайнер в историята на Формула 1 Ейдриън Нюи.

През юли тази година тимът на Астън Мартин във Формула 1 беше оценен на 3,3 милиарда долара, след като автомобилната компания продаде последния си дял в отбора за 145,7 милиона долара, без това да се отразява на контрола, който има върху двете компании Строл-старши.

Тото Волф: Верстапен има предимство в битката с Макларън
Тото Волф: Верстапен има предимство в битката с Макларън
Снимки: Gettyimages

Еванс: Ожие е като ранен тигър и сега е най-опасен

Големият шеф на Тойота: Вълнувам се, че Ланча се връща

Две поредни дати, които са много важни за Ферари

В Аржентина: Колапинто остава в Алпин и догодина

Тото Волф: Верстапен има предимство в битката с Макларън

Бортолето иска да е съотборник на Верстапен, но не във Формула 1

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

