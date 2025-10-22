Дембеле: Най-важното е, че сме на върха в класирането в Шампионската лига

Носителят на "Златната топка" Усман Дембеле определи представянето на своя Пари Сен Жермен до момента в Шампионската лига като много добро. Парижани се наложиха със 7:2 при гостуването си на Байер (Леверкузен) в Германия в мач от третия кръг в основната фаза на турнира.

"Много добро представяне. Изиграхме три мача и записахме три победи, а най-важното е, че сме на върха в класирането в Шампионската лига. Знаем, че ни очакват трудни мачове, но ще продължим да се борим, за да завършим в челната осмица. Започнахме сезона наистина добре, особено като се има предвид колко труден беше миналият. Добре позиционирани сме и се надяваме, че това ще продължи и занапред", коментира Дембеле пред официалния сайт на Европейската футболна централа (УЕФА).

На въпрос за 100-ия му мач за френския клуб Усман Дембеле отговори: "Наистина съм щастлив, искам да постигна още повече. Ще направя всичко възможно, за да донеса успех на Пари Сен Жермен."

Колкото до следващия двубой на тима срещу шампиона на Германия Байерн (Мюнхен), френският национал заяви: "Те са страхотен отбор и ни предстои труден мач."

Следвай ни:

Снимки: Imago