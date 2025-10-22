Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Дембеле: Най-важното е, че сме на върха в класирането в Шампионската лига

Дембеле: Най-важното е, че сме на върха в класирането в Шампионската лига

  • 22 окт 2025 | 13:47
  • 479
  • 0

Носителят на "Златната топка" Усман Дембеле определи представянето на своя Пари Сен Жермен до момента в Шампионската лига като много добро. Парижани се наложиха със 7:2 при гостуването си на Байер (Леверкузен) в Германия в мач от третия кръг в основната фаза на турнира.

"Много добро представяне. Изиграхме три мача и записахме три победи, а най-важното е, че сме на върха в класирането в Шампионската лига. Знаем, че ни очакват трудни мачове, но ще продължим да се борим, за да завършим в челната осмица. Започнахме сезона наистина добре, особено като се има предвид колко труден беше миналият. Добре позиционирани сме и се надяваме, че това ще продължи и занапред", коментира Дембеле пред официалния сайт на Европейската футболна централа (УЕФА).

На въпрос за 100-ия му мач за френския клуб Усман Дембеле отговори: "Наистина съм щастлив, искам да постигна още повече. Ще направя всичко възможно, за да донеса успех на Пари Сен Жермен."

Колкото до следващия двубой на тима срещу шампиона на Германия Байерн (Мюнхен), френският национал заяви: "Те са страхотен отбор и ни предстои труден мач."

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Тебас: За почтеност говорят тези, които от години я подлагат на съмнение

Тебас: За почтеност говорят тези, които от години я подлагат на съмнение

  • 22 окт 2025 | 09:35
  • 1728
  • 12
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 477896
  • 23
Челси иска да набере скорост и в Шампионската лига

Челси иска да набере скорост и в Шампионската лига

  • 22 окт 2025 | 07:40
  • 3485
  • 0
Безпощадният Байерн (Мюнхен) е вдигнал мерника на поредна жертва

Безпощадният Байерн (Мюнхен) е вдигнал мерника на поредна жертва

  • 22 окт 2025 | 07:27
  • 4440
  • 3
Ливърпул ще търси път за излизане от кризата с коварно гостуване в Шампионската лига

Ливърпул ще търси път за излизане от кризата с коварно гостуване в Шампионската лига

  • 22 окт 2025 | 07:11
  • 6038
  • 3
Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

  • 22 окт 2025 | 06:20
  • 7513
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

  • 22 окт 2025 | 13:16
  • 11592
  • 8
БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

  • 22 окт 2025 | 12:26
  • 13370
  • 16
Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

  • 22 окт 2025 | 10:07
  • 18030
  • 22
Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

  • 22 окт 2025 | 10:22
  • 9121
  • 32
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 477896
  • 23
Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

  • 22 окт 2025 | 06:20
  • 7513
  • 6