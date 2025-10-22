Популярни
Луис Енрике: Искаме отново да спечелим всичко

  • 22 окт 2025 | 02:59
  • 372
  • 0

Видимо доволен от убедителния успех на ПСЖ срещу Леверкузен cъс 7:2 този вторник в Шампионската лига, треньорът на парижани Луис Енрике потвърди амбицията си да спечели всички трофеи през сезона и отново да вдигне купата в Шампионската лига през пролетта. Той обаче е наясно, че това ще бъде трудно.

„Искаме да спечелим всичко отново този сезон. Имаме самочувствие от миналата година. Нашата цел е реална и истинска. Ще бъде трудно, защото има четири или пет отбора на същото ниво. Изискващи сме, но искаме да продължим по същия път“, започна Луис Енрике.

„Днес вече знаем, че можем да спечелим Шампионската лига с ПСЖ. Първият трофей винаги е най-трудният. Гордост е да тренирам такъв отбор. Шампионската лига от миналия сезон, спечелена в края на май след блестящо 5:0 на финала срещу Интер, беше невероятна история. Тази година увереността е налице“, каза още наставникът.

„Знаем, че можем да играем срещу всеки съперник. Това са мачове и ситуации, които са трудни за управление. Това начало на сезона беше много странно и много трудно за нас. Преодоляхме този момент“, заяви той, визирайки многобройните контузии в състава на парижани, включително тези на Усман Дембеле, Дезире Дуе и Маркиньос.

Снимки: Gettyimages

