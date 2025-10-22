Луис Енрике: Искаме отново да спечелим всичко

Видимо доволен от убедителния успех на ПСЖ срещу Леверкузен cъс 7:2 този вторник в Шампионската лига, треньорът на парижани Луис Енрике потвърди амбицията си да спечели всички трофеи през сезона и отново да вдигне купата в Шампионската лига през пролетта. Той обаче е наясно, че това ще бъде трудно.

„Искаме да спечелим всичко отново този сезон. Имаме самочувствие от миналата година. Нашата цел е реална и истинска. Ще бъде трудно, защото има четири или пет отбора на същото ниво. Изискващи сме, но искаме да продължим по същия път“, започна Луис Енрике.

ПСЖ впечатли за пореден път и унижи като гост Леверкузен след вихрушка от голове в луд мач

„Днес вече знаем, че можем да спечелим Шампионската лига с ПСЖ. Първият трофей винаги е най-трудният. Гордост е да тренирам такъв отбор. Шампионската лига от миналия сезон, спечелена в края на май след блестящо 5:0 на финала срещу Интер, беше невероятна история. Тази година увереността е налице“, каза още наставникът.

„Знаем, че можем да играем срещу всеки съперник. Това са мачове и ситуации, които са трудни за управление. Това начало на сезона беше много странно и много трудно за нас. Преодоляхме този момент“, заяви той, визирайки многобройните контузии в състава на парижани, включително тези на Усман Дембеле, Дезире Дуе и Маркиньос.

