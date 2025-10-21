Леверкузен 0:1 ПСЖ, ранен гол на Пачо

Пари Сен Жермен води при гостуването си на Байер (Леверкузен) с 1:0 в мач от 3-тия кръг на груповата фаза на Шампионската лига. Уилян Пачо откри за парижани още в 7-ата минута. Срещата ще бъде ръководена от испанския рефер Хесус Хил Мансано и се очертава като изключително важна за амбициите на двата отбора турнира. Защитаващият титлата си европейски клубен шампион Пари Сен Жермен започна силно и настоящата кампания в Шампионската лига с две победи, като особено впечатляващ бе успехът като гост на Барселона с 2:1. Леверкузен пък записа две равенства в първите си два мача.

“Aспирините“ демонстрираха добра форма в последните си пет мача с три победи и две равенства, като определено смяната на Ерик Тен Хаг с Каспер Юлманд донесе позитиви и тимът навъртя три поредни успеха в Бундеслигата, а датският треньор все още няма загуба в 7 мача с новия си отбор. Пари Сен Жермен пък се представя по-колебливо напоследък, най-вече във френската Лига 1, където тимът има само една победа в последните си четири мача. Така и парижани загубиха лидерската позиция в първенството.

Историята между двата отбора е ограничена до два мача от 1/8-финалите на Шампионската лига през 2014 година, като и в двата случая Пари Сен Жермен излезе победител – съответно с разгромното 4:0 на "БайАрена“ и с 2:1 у дома.

Леверкузен има куп контузени играчи, сред които са важни футболисти като Патрик Шик, Малик Тилман, Джаръл Куанса, Нейтън Тела, Есекил Паласиос и Лукас Васкес. Така Юлманд прави само една промяна в състава си в сравнение с драматичната победа с 4:3 над Майнц 05. Новото име е това на младия аржентинец Клаудио Ечевери, който заменя Йонас Хофман и заедно с Ернест Поку ще действат зад младия камерунски нападател Кристиан Кофане.

Добрата новина за Луис Енрике е завръщането в групата на тима на носителя на “Златната топка“ Усман Дембеле и капитана Маркиньос. Испанският наставник обаче все още не може да разчита на контузените Жоао Невеш и Фабиан Руис. Атаката на парижани ще бъде водена от триото Брадли Баркола, Сени Маюлу и Хвича Кварацхелия, който се завръща сред титулярите в сравнение с атрактивното равенство със Страсбург (3:3). Витиня също отново започва и в средата на терена ще действа с младите Дезире Дуе и Уарен Заир-Емери. Най-много промени има в защитата, където от първата минута отново стартират Ашраф Хакими, Уилян Пачо и Нуно Мендеш, като само Иля Забарний е запазил мястото си.

Рано-рано в двубоя ПСЖ успя да нанесе своя удар. След късо изпълнение на корнер Нуно Мендеш центрира отдясно, а бранителят Уилян Пачо бе забравен от защитата на Леверкузен и откри отблизо с глава - 0:1 за французите.

