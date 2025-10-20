Сагерас: Ще направим всичко възможно Салидо да е готов за двубоя с ЦСКА

Старши треньорът на Берое Алехандро Сагерас говори след равенството на своя тим с Монтана. Двата тима не се победиха и завършиха 1:1.

“Имахме ясен план как да спечелим мача. Имахме много ситуации, които можехме да изиграем по-добре и да вкараме. Видяхте - голът, който вкарахме, беше много добре отигран от нашите играчи и го бяхме тренирали на тренировки. После те ни изравниха и мачът стана друг. Започнаха да играят с повече интензитет. Ние направихме всичко възможно да обърнем мача. Трябва да видим как е Викторио. Трябва да се постараем нашите играчи да са по най-добрия начин подготвени и да са здрави за следващите мачове.

Трябва да кажем, че Алберто е важен за нас и ще направим всичко възможно да е на линия за следващия мач. Както знаете, това е един растеж, който има всеки играч, когато се раздава на тренировки. Той имаше процес на адаптация и оттам вече започна да израства. Както виждате Алберто много израства, Жоао много израства. Това ни радва”, заяви Сагерас.