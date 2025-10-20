Без контузени в ЦСКА

Днес първият тим на ЦСКА проведе възстановителна тренировка след победата над Добруджа с 1:0 като гост. Футболистите, които попаднаха в групата за двубоя, нямат сериозни здравословни проблеми и ще продължат подготовка за следващия шампионатен сблъсък, пишат от клуба.

„Утре (21 октомври) играчите на Христо Янев имат почивен ден, а от сряда ще стартират активни занимания на клубната база в Панчарево. В дните до предстоящия мач срещу Берое тимът ни ще тренира едноразово.

Мачът със старозагорския тим ще се играе на 26 октомври (неделя) от 17:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски“, допълват от ЦСКА.