  Без контузени в ЦСКА

Без контузени в ЦСКА

  • 20 окт 2025 | 15:24
Без контузени в ЦСКА

Днес първият тим на ЦСКА проведе възстановителна тренировка след победата над Добруджа с 1:0 като гост. Футболистите, които попаднаха в групата за двубоя, нямат сериозни здравословни проблеми и ще продължат подготовка за следващия шампионатен сблъсък, пишат от клуба.

„Утре (21 октомври) играчите на Христо Янев имат почивен ден, а от сряда ще стартират активни занимания на клубната база в Панчарево. В дните до предстоящия мач срещу Берое тимът ни ще тренира едноразово.

Мачът със старозагорския тим ще се играе на 26 октомври (неделя) от 17:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски“, допълват от ЦСКА.

