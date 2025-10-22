Везенков поведе колоната в Евролигата

Българската звезда Александър Везенков е временен лидер в класацията на Eurohoops.net за MVP през сезон 2025/26 в Евролигата. Това е първо издание на Eurohoops’ MVP Ladder за новия сезон в надпреварата.

"Способността на Везенков да се представя постоянно на най-високото възможно ниво никога не спира да удивлява.

Още по-впечатляващото е, че той прави това сезон след сезон. Всеки противник знае, че Саша е централната точка в атаката на Олимпиакос и въпреки тава никой не изглежда способен да го спре. Това е свидетелство за елитните му качества и забележителната му постоянност", пишат от Eurohoops по адрес на 30-годишното българско крило на гръцкия шампион Олимпиакос, който след първите 5 кръга е с баланс 3-2.

От Eurohoops добавят, че Везенков е повел отбора към положителен баланс след първите пет срещи в отсъствието на няколко ключови фигури за "червено-белите" от Пирея, които не са били на линия поради контузии.

Посочва се още, че Везенков вече има две отличия за MVP на кръга в Евролигата, като последната такава награда е заслужил, след като почти собственоръчно е донесъл драматичната победа на Олимпиакос срещу Макаби Тел Авив, вкарвайки важни точки, както и решаващия кош за успеха на гърците с 95:94.

Eurohoops изтъква и факта, че Везенков вече има 3 дабъл-дабъла от началото на сезона в най-престижния клубен басдкетболен турнир на Стария континент. 30-годишният българин дели и с легендата Нандо Де Коло второто място по най-много MVP на кръга отличия в историята на Евролигата - 16.

"Още веднъж Саша Везенков напомни на всички, че няма как да има разговор за MVP без да бъде споменато неговото име", завършва коментара си за нашето момче Eurohoops.

На второ и трето място в класацията на този етап са американската суперзвезда на Панатинайкос Кендрик Нън и Надир Хифи от Париж. Четвърти е Джордан Нвора от Цървена звезда, а Топ 5 допълва сръбският плеймейкър на Апоел Тел Авив Василие Мицич.

Споменаватн се още имената на Карсън Едуардс от Виртус Болоня, Мфионду Кабенгеле от дебютанта Дубай, суперзвездата на Монако Майк Джеймс, съотборника на Везенков в Олимпиакос Никола Милутинов и още една голяма звезда - Никола Миротич от Монако.

Снимки: Imago