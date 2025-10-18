Популярни
Александър Везенков е MVP на петия кръг в Евролигата

  • 18 окт 2025 | 17:29
  • 2711
  • 0

Отличното индивидуално представяне на Александър Везенков при обрата за победа на Олимпиакос срещу Макаби Тел Авив с 95-94 в четвъртък вечер донесе приза MVP на петия кръг от Евролигата на българския национал.

Везенков завърши двубоя с 23 точки, след като беше 6/7 от опитите си за 2 точки , 2/5 от зоната за 3 точки и реализира всичките си пет опита от наказателната линия. Българинът също така помогна с десет борби и две асистенции, а срещу него бяха извършени две лични нарушения. Така той постигна коефициент на полезно действие 31, който беше най-високият в петия кръг.

Везеков получава MVP наградата в Евролигата за втори път от началото на сезона и е първият с повече от една през настоящия сезон. Българският национал има 16 приза и по този показател е равен на второто място с легендата Нандо Де Коло от АСВЕЛ Вильорбан. Двамата изостават само от Шейн Ларкин от Анадолу Ефес, който има 19.

През тази година Везенков е средно с по 19.4 точки, 10.0 борби и 1.2 асистенции средно на мач. Българинът е с най-висок среден коефициент с 25.6, водейки с 3.2 пункта Джордан Нуора от Цървена звезда, а освен това е лидер по борби и четвърти по точки. Така Везенков, MVP на Евролигата от 2022/2023, е ранният лидер в надпреварата за най-добър играч на турнира през 2025/2026.

Само двама баскетболисти се доближиха до представянето на Везенков в петия рунд. Чеди Осман от Панатинайкос завърши с КПД 30, след като вкара рекордните в кариерата си 29 точки за победа с 95:-81 срещу Анадолу Ефес. Съотборникът на Везенков - Никола Милутинов, също е с КПД 30 от успеха в четвъртък.

Снимки: Gettyimages

