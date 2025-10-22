Феликс Нмеча след двата си гола за Борусия: Обичаме да играем в ШЛ

Футболистът на Борусия (Дортмунд) Феликс Нмеча бе категоричен, че германският отбор обича да играе в Шампионската лига. “Жълто-черните” победиха ФК Копенхаген с 4:2 като гост в Дания в среща от третия кръг на турнира.

"Имаше няколко момента, в които се чувствах малко раздразнен. Допуснахме някои грешки, но нещата се развиха доста добре по отношение на създаването на положения. През второто полувреме играхме по-бързо и това ни донесе успех. Мисля, че напредваме като отбор. Обичаме да играем в Шампионската лига. Начинът, по който успяхме да се класираме за ШЛ през миналия сезон, беше почти като чудо от позицията, от която го тръгнахме. Опитваме се да не приемаме нищо за даденост и да се възползваме максимално от положенията, които имаме", коментира Нмеча, който отбеляза две от попаденията за Борусия, и то с удари от извън наказателното поле, което досега не се беше случвало в клубната история в мач от турнира.

2 - Felix Nmecha is the first Dortmund player to score twice from outside the box in a UEFA Champions League match. Screamer. pic.twitter.com/nwiOjP3678 — OptaFranz (@OptaFranz) October 21, 2025

Снимки: Imago