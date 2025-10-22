Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Феликс Нмеча след двата си гола за Борусия: Обичаме да играем в ШЛ

Феликс Нмеча след двата си гола за Борусия: Обичаме да играем в ШЛ

  • 22 окт 2025 | 11:45
  • 230
  • 0

Футболистът на Борусия (Дортмунд) Феликс Нмеча бе категоричен, че германският отбор обича да играе в Шампионската лига. “Жълто-черните” победиха ФК Копенхаген с 4:2 като гост в Дания в среща от третия кръг на турнира.

Борусия (Дортмунд) пак вкара четири гола за важен успех в Копенхаген
Борусия (Дортмунд) пак вкара четири гола за важен успех в Копенхаген

"Имаше няколко момента, в които се чувствах малко раздразнен. Допуснахме някои грешки, но нещата се развиха доста добре по отношение на създаването на положения. През второто полувреме играхме по-бързо и това ни донесе успех. Мисля, че напредваме като отбор. Обичаме да играем в Шампионската лига. Начинът, по който успяхме да се класираме за ШЛ през миналия сезон, беше почти като чудо от позицията, от която го тръгнахме. Опитваме се да не приемаме нищо за даденост и да се възползваме максимално от положенията, които имаме", коментира Нмеча, който отбеляза две от попаденията за Борусия, и то с удари от извън наказателното поле, което досега не се беше случвало в клубната история в мач от турнира.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Тебас: За почтеност говорят тези, които от години я подлагат на съмнение

Тебас: За почтеност говорят тези, които от години я подлагат на съмнение

  • 22 окт 2025 | 09:35
  • 1228
  • 3
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 476487
  • 23
Челси иска да набере скорост и в Шампионската лига

Челси иска да набере скорост и в Шампионската лига

  • 22 окт 2025 | 07:40
  • 2871
  • 0
Безпощадният Байерн (Мюнхен) е вдигнал мерника на поредна жертва

Безпощадният Байерн (Мюнхен) е вдигнал мерника на поредна жертва

  • 22 окт 2025 | 07:27
  • 3715
  • 1
Ливърпул ще търси път за излизане от кризата с коварно гостуване в Шампионската лига

Ливърпул ще търси път за излизане от кризата с коварно гостуване в Шампионската лига

  • 22 окт 2025 | 07:11
  • 5237
  • 3
Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

  • 22 окт 2025 | 06:20
  • 5479
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

  • 22 окт 2025 | 10:07
  • 9099
  • 13
Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

  • 22 окт 2025 | 10:22
  • 4626
  • 12
Слънце на "Коритото": министърът на финансите подписа съгласие за погасяване на дълга на Спартак

Слънце на "Коритото": министърът на финансите подписа съгласие за погасяване на дълга на Спартак

  • 22 окт 2025 | 09:30
  • 4572
  • 15
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 476487
  • 23
Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

  • 22 окт 2025 | 06:20
  • 5479
  • 2
Ливърпул ще търси път за излизане от кризата с коварно гостуване в Шампионската лига

Ливърпул ще търси път за излизане от кризата с коварно гостуване в Шампионската лига

  • 22 окт 2025 | 07:11
  • 5237
  • 3