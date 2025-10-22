Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ФК Копенхаген
  3. Треньорът на Копенхаген: Загубихме от по-добър отбор

Треньорът на Копенхаген: Загубихме от по-добър отбор

  • 22 окт 2025 | 10:25
  • 173
  • 0

"Мисля, че загубихме от по-добър отбор. Особено в последната третина на мача, те показаха разликата в качеството и нивото. До този момент направихме всичко, което можехме", заяви старши треньорът на датския ФК Копенхаген Якоб Нееструп след домакинското поражение с 2:4 от Борусия Дортмунд в третия кръг от основната фаза на Шампионската лига.

"Имахме някои добри преходи по време на двубоя. Но, ако искате да вземете точка или три срещу отбор от топ класа като Борусия (Дортмунд), тогава трябва да вкарате при шансовете, които имате. В края на краищата, загубихме от по-добър отбор и те заслужиха успеха", каза още Нееструп, цитиран от официалния сайт на Европейската футболна централа (УЕФА).

Капитанът на датския тим Виктор Клаесон коментира: "Атмосферата беше фантастична, както винаги тук, когато има срещи от Шампионската лига. Мисля, че се справихме добре срещу добър противник, топ отбор в Бундеслигата."

"Ако ми бяхте казали преди мача, че можем да се справим така срещу топ отбор от Германия, щях да бъда много щастлив и горд. Но това няма значение сега, когато губим и допускаме четири гола", завърши Клаесон.

Снимки: Gettyimages

