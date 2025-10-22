Борусия (Дортмунд) пак вкара четири гола за важен успех в Копенхаген

Борусия (Дортмунд) постигна важен успех и победи с 4:2 като гост ФК Копенхаген в мач от 3-тия кръг на основната фаза на Шампионската лига. В герой за “жълто-черните“ се превърна Феликс Нмеча, който отбеляза две от попаденията за тима си.

Така Дортмунд вече е със 7 точки след три мача и се изкачи на временната 4-а позиция, като тимът отново вкара четири попадения в Шампионската лига – също както в срещите с Ювентус (4:4) и Атлетик Билбао (4:1). ФК Копенхаген пък остава само с една точка.

Още в 20-ата минута Феликс Нмеча откри резултата за германците, след като се разписа с хубав удар от дъгата на наказателното поле - 0:1 за гостите. Тринаседет минути по-късно обаче ФК Копенхаген изравни, когато след ъглов удар бившият играч на Дортмунд Юсуфа Мукоко стреля, Грегор Кобел успя да спаси, но при опита си да изчисти Валдемар Антон си отбеляза автогол - 1:1.

2 - Felix Nmecha is the first Dortmund player to score twice from outside the box in a UEFA Champions League match. Screamer. pic.twitter.com/nwiOjP3678 — OptaFranz (@OptaFranz) October 21, 2025

Втората част бе още по-интересна и предложи нови четири гола. В 60-ата минута Серу Гираси бе задържан в наказателното поле на домакините и Дортмунд получи дузпа, която бе реализирана много хладнокръвно от Рами Бенсебаини - 1:2. Шестнадесет минути по-късно интригата в мача на практика приключи, когато Нмеча реализира втория си гол в мача, след като се възползва от пас на Карни Чуквуемека и с удар от дистанция, който рикошира леко в бранител на Копенхаген, не остави шансове на Доминик Котарски - 1:3.

В 87-ата минута резервата Фабио Силва също се разписа с удар от въздуха, а крайното 2:4 бе оформено в продължението на срещата от исландския нападател на домакините Виктор Дадасон, който вкара с глава.

Снимки: Imago