Ковач похвали Джоуб Белингам след успеха в Копенхаген

  • 22 окт 2025 | 10:16
  • 249
  • 0

Старши треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач призна, че началото на гостуването в Дания срещу ФК Копенхаген не е било според очакванията, но в крайна сметка резултатът е добър. "Жълто-черните" победиха с 4:2 в двубой от третия кръг от основната фаза на Шампионската лига.

"Не започнахме по начина, по който очаквах. Играехме малко бавно и обхватът на подаванията не беше достатъчно добър, така че не атакувахме в дълбочина. Не създадохме положения и не бях доволен от първото полувреме", коментира Ковач за официалния сайт на Европейската футболна централа (УЕФА).

"На почивката променихме някои детайли и през второто полувреме беше много по-добре. В крайна сметка победата е заслужена. Беше трудно и работихме много, но в краят беше добър", добави наставникът на тима от Дортмунд.

"Особено доволен съм от представянето на Джоуб Белингам. Това беше вторият му мач като титуляр в Шампионската лига. Той се представи добре и това е, от което всеки играч се нуждае - прогрес, самочувствие и добри мачове", продължи Нико Ковач.

"Отбелязаните 12 гола са много, а това показва, че се опитваме да вкарваме. Опитваме се да създаваме положения. Това е важно, защото иначе не можеш да вкарваш голове. Това ме прави щастлив, но честно казано, бих искал да имаме по-малко допуснати попадения", завърши Ковач.

Снимки: Imago

