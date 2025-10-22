В петък дъждът може да изненада пилотите в Мексико Сити

Прогнозата за времето за състезателния уикенд в Мексико Сити не успя да изненада особено феновете на Формула 1 - очаква се да е сухо, топло и като цяло приятно време. Но в петък, когато са свободните тренировки, шансът за дъжд е 40% според местните метеорологични прогнози.
Също така, очаква се, че в хода на петъчния ден няма да има голяма разлика в температурата на въздуха - 23 градуса за първата свободна тренировка и към 25 за втората.
В събота шансът за дъжд се свива до 20%, като температурата в рамките на часовете за третата тренировка и квалификацията ще е 24-25 градуса. Сходно време се очаква и в неделя за състезанието - пак 20% шанс за дъжд и температура на въздуха 25 градуса.
Снимки: Imago