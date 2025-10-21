Безредици в Айндховен: 180 арестувани фенове на Наполи

Нидерландската полиция арестува 180 ултраси на Наполи в навечерието на мача срещу ПСВ Айндховен от Шампионската лига, след като те предизвикаха безредици в центъра на града.

Властите съобщиха, че не е имало сблъсъци с привърженици на домакинския отбор. Въпреки това, италианците пренебрегнали заповедта на полицията да напуснат центъра на града, което довело до арести за нарушаване на общинския правилник за публични събирания.

По време на проверките е установено също, че някои от арестуваните не са притежавали билети за мача.

21.10.2025, 180 Napoli🇮🇹 arrested night before the game in Eindhoven🇳🇱, click here for more: https://t.co/lmB6CbCTGt



🔗 https://t.co/FXnrFRpzhv pic.twitter.com/44tSYYAOCj — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 21, 2025

