  2. Наполи
  3. Безредици в Айндховен: 180 арестувани фенове на Наполи

Безредици в Айндховен: 180 арестувани фенове на Наполи

  • 21 окт 2025 | 11:14
  • 131
  • 0

Нидерландската полиция арестува 180 ултраси на Наполи в навечерието на мача срещу ПСВ Айндховен от Шампионската лига, след като те предизвикаха безредици в центъра на града.

Властите съобщиха, че не е имало сблъсъци с привърженици на домакинския отбор. Въпреки това, италианците пренебрегнали заповедта на полицията да напуснат центъра на града, което довело до арести за нарушаване на общинския правилник за публични събирания.

По време на проверките е установено също, че някои от арестуваните не са притежавали билети за мача.

Конте: ШЛ трябва да ни бъде като училище, а ние да сме ученици, които попиват от учителите
Конте: ШЛ трябва да ни бъде като училище, а ние да сме ученици, които попиват от учителите
