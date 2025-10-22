Ред Бул може да помогне на Дън във Формула 2

Преговорите между Ред Бул и мениджмънта на Алекс Дън за влизането на ирландеца във Формула 1 са се провалили, стана ясно миналата седмица, а доктор Хелмут Марко обясни, че пилотът “не е вариант” за двата тима на компанията в световния шампионат.

Все още е известна твърде малко информация за преговорите с Ред Бул, като Дън изненадващо напусна програмата за млади пилоти на Макларън с надеждата, че ще прогресира след успешни преговори с доктор Марко.

🚨| Done! Red Bull doesn't want McLaren talent Dunne anymore at all:



— Red Bull has officially decided not to recruit Alex Dunne, ending any possibility of the Irishman joining their Junior Team. This decision follows earlier indications that Dunne was not considered for a seat… pic.twitter.com/Kfl5y9e6sc — This is Formula 1 (@ThisIsFormu1a1) October 16, 2025

Доктор Марко: Алекс Дън не е вариант за нас!

Съветникът на Ред Бул вече обясни, че ситуацията може да се промени, ако Дън събере достатъчно точки за суперлиценз за Формула 1. Ирландецът трябва да събере 40 точки по системата на ФИА, а това означава този сезон да завърши в топ 3 в класирането на Формула 2, а ако не успее най-вероятно ще трябва да остане още един сезон в шампионата, за да опита отново.

Според неофициална информация, доктор Марко е допуснал възможността Ред Бул да подкрепи Дън във Формула 2 догодина, което пък накара много анализатори да заложат на това, че Арвид Линдблад ще получи шанс за кара във Формула 1 за Рейсинг Булс догодина.

Доктор Марко похвали Алекс Дън и потвърди за преговорите с него

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages