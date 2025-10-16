Доктор Марко: Алекс Дън не е вариант за нас!

Съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко успя да изненада всички, след като успя да даде нова посока на трансферната сага с пилота от Формула 2 Алекс Дън. Ирландецът е много бърз, но прави много грешки, а преди броени дни напусна програмата за млади пилоти на Макларън, като се очаква той да стане част от академията на Ред Бул.

„Дън не е вариант за нас!“, заяви доктор Марко пред австрийския вестник Kleine Zeitung.

От краткото му интервю не става ясно дали Дън няма шанс за Формула 1 или става въпрос за по-разширително тълкуване. Малко по-рано пък източници от Ред Бул обясниха, че ако Дън заработи с тима, то догодина няма да кара във Формула 1. Най-вероятно ирландецът ще получи още един шанс във Формула 2 и след това вече ще се мисли за Формула 1.

Но пък доктор Марко даде да се разбере, че Арвид Линдблад има реален шанс да влезе във Формула 1 като пилот на Рейсинг Булс.

„Арвид просто е по-млад от Хаджар. И вече сме виждали в миналото, че възрастта играе роля във Формула 1. Но като цяло, той е един от кандидатите с най-голям потенциал. Още тази година ще го видим в колата“, обясни Марко.

