Пато О'Уорд сменя Ландо Норис в петък в Мексико

Мексиканският пилот Пато О‘Уорд ще смени Ландо Норис в първата свободна тренировка за Гран При на Мексико Сити в петък. Мексиканецът вече има три участия в свободни тренировки във Формула 1 – през 2022 и 2023 той кара в Абу Даби, а миналата година – пред родна публика в Мексико Сити.

Пато е един от най-популярните пилоти в Индикар и се смята за „ключа към мексиканския пазар“ в шампионата.

„Атмосферата и подкрепата от страна на мексиканските фенове винаги е страхотна – обясни О‘Уорд. – Нямам търпение да се върна на пистата с болида на Макларън, за да помогна за настройването на колата и да участвам в събирането на информация за това. Благодаря на Зак Браун и Андреа Стела за тази възможност. Нямам търпение да седна отново зад волана.“

Пато завърши като вицешампион в Индикар сезон 2025, като взе две победи и спечели две квалификации в 17 старта.

