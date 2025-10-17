Валери Свиленов: Излизаме за победа, но да внимаваме

Утре Ботев (Ихтиман) играе в Сапарева баня с местния Германея. Срещата е от 13-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Гостуваме на отбор, който е в трудна ситуация. Въобще не може да става и дума за подценяване. Уважаваме всеки противник. Подхождаме към всеки мач максимално сериозно. Сега срещу нас ще е съперник, който е способен да накаже всяка грешка. Трябва да внимаваме. Ако влезем в мача, пределно концентрирани, както го направихме в предишните срещи, шансовете ни за победа са значителни“, коментира пред Sportal.bg Валери Свиленов, треньор на Ботев.